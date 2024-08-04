培養學生國際視野！推高市4名小學生 赴日參與2024亞太兒童會議
為培養我國學生國際觀、鼓勵參與國際會議，教育部國教署委請國立清華大學附設實驗小學辦理「日本福岡亞太兒童會議臺灣代表遴選計畫」，相關遴選採區域輪流參與方式規劃辦理，今年由高雄市輪辦並遴選出高雄市龍華國小4位學生作為學校代表，讓學生藉由參與國際會議，和其他國家兒童進行交流活動，拓展國際視野。
記者林莞茜／綜合報導
國教署說明，2024年亞太兒童會議APCC於日本福岡市舉辦，來自亞洲及太平洋61個國家或地區，共計180位兒童大使參與。今年的代表學校為高雄市龍華國小共4位同學代表參加，並於活動前三天，來自亞太各地的兒童大使先齊聚於海之屋營地（Marine House)，透過遊戲互動及分享交流，認識及學習不同的文化。除加深彼此認識，也建立彼此的友誼。4位兒童大使也被安排到寄宿家庭學習，體驗日本在地生活，並跟著寄宿家庭的孩子一起上下學，融入日本的課堂及生活中。4位兒童大使分別是高雄市龍華國小5年級的鍾明旭、程奕翔、吳羽平及徐緁翎同學。4位兒童大使分別表示，在活動過程中，不但結交到來自各國的好朋友，也有機會介紹臺灣的文化特色，讓世界看見臺灣。同時也能增進自己對多元文化的理解，拓展國際觀。
另外，龍華國小學生代表為了參加本次亞太兒童會議，赴日本前已接受了半年的培訓，包含：英日語學習、認識各國文化、國際禮儀、手作文創禮品、才藝表演等。並演出客家歌謠「天公落水」，用音樂和舞蹈表達臺灣傳統的文化特色，獲得各國好評。
國教署表示，期許透過亞太兒童會議交流，讓學童學習接受、包容並欣賞多元文化，加深對亞太地區的認知，同時培養更寬廣的國際觀，並於返國持續擴散文化國際力。