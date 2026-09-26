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2026年愛知・名古屋亞運棒球項目超級循環賽（Super Round）首戰於25日中秋夜登場，卻爆出本屆最大冷門。由24名韓國職棒（KBO）一軍明星球員組成、總身價高達54.29億韓圓（約合新台幣1.28億元）的韓國國家代表隊，竟以0：5慘遭全由「社會人」（業餘企業球隊）組成的日本代表隊完封。這場被韓國媒體定調為「豐橋慘案」與「中秋大慘案」的敗仗，不僅讓韓國的亞運金牌五連霸之路蒙上陰影，兩隊懸殊的薪資差距加上讓人震驚地懸殊的比賽結果，讓韓媒《每日新聞》痛批這場比賽根本是「恥辱性落敗」。根據韓國媒體《京鄉周刊》估算，本屆韓國代表隊24名球員的全年薪資總額高達54.29億韓圓，平均每人年薪約2.26億韓圓。然而，這群身價不凡的職棒菁英，卻遭遇到一批白天在豐田汽車、ENEOS、王子製紙等企業上班，下班後才練球的日本業餘球員「震撼教育」。於日本先發左投是年僅24歲的樋口新。他的正職是在王子製紙（Oji）的設施部上班。他在賽後受訪時坦言，面對韓國職棒打者強悍的揮棒「確實感到害怕」，但他依然靠著均速145公里的速球與精準的控球，主投7局僅被敲出4支零星安打，無失分並送出4次三振，讓韓國打線完全熄火。韓國隊的攻守表現皆荒腔走板。打線前6局好不容易擠出的3支安打，竟全數以雙殺打作收，其中主砲盧施煥（韓華鷹）更包辦了兩次雙殺；被譽為現役最強打者的金倒永（起亞虎）也是4打數無安打。投手群方面，備受期待的先發投手蘇珩準（KT巫師）在第3局遭遇亂流，在保送與安打連發下，加上游擊手金揮執的傳球失誤，單局狂丟3分黯然退場。隨後登板的牛棚主力趙丙炫（SSG登陸者）與朴英賢（KT巫師）也未能力挽狂瀾，在第6局再丟2分，最終以0比5慘敗。這場敗仗讓韓國隊的戰績來到1勝1敗。明日（26日）對戰中國的比賽將成為攸關晉級的生死戰。若台灣在明日的比賽中擊敗日本，將形成台、日、韓三隊皆為2勝1敗的互咬局面，屆時將透過「對戰優質率（TQB）」來決定晉級名額。