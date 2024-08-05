中國選手奧運奪牌帶動「網球經濟」 球場排滿滿、課程一票難求
中國選手鄭欽文於巴黎奧運網球女子單打決賽奪冠，為中國網球隊奪得奧運歷史上首枚單打金牌，而中國近期也掀起一波網球熱潮，中媒發現包含上海、北京、廣州等地的球場價格飆漲、登記使用更「一票難求」，網路平台上還出現各種網球體驗、網球培訓等課程熱銷的現象。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含財經媒體《中新經緯》、《澎湃新聞》、《上觀新聞》等中國媒體發現，在中國選手鄭欽文戰勝對手奪得金牌後，中國組合張之臻、王欣瑜也在網球混雙決賽中獲得銀牌，而網球運動的熱潮也在中國民間升溫，美團數據更顯示「網球」關鍵字的搜尋量比起去年同期增加超過六成，尤其在許多大城市25到35歲之間的消費者佔比超過五成。
中國媒體發現，上海網球場幾乎所有場地、所有場次均被預定「售罄」，包含上海仙霞網球中心的9個網球場地，自每天早上6時起的16個場次基本上都已經排滿，上海浦發銀行東方體育中心的3個室外網球場，一整天13個場次也早被訂滿。
而在北京，有網球培訓機構甚至在巴黎奧運期間把宣傳廣告換成鄭欽文的照片，並配文「中國網球過年了！」，報導更引述該培訓機構的工作人員介紹，稱最近巴黎奧運期間，「確實迎來了一波諮詢小熱潮」
此外，美團數據也顯示，相關的運動課程也在平台上熱銷，包含網球體驗課、網球培訓季度課等相關線上與線下課程的訂單量比起同期增長了172%。