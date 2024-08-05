李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

奧運羽球男雙頒獎典禮合照！李洋突脫口「這句」　大馬選手秒噴笑

▲巴黎奧運羽球男雙頒獎典禮上，「麟洋配」與中國、馬來西亞組合一起開心自拍留念，即將退役的李洋脫口1句話，讓大馬選手瞬間笑噴。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙頒獎典禮上，「麟洋配」與中國、馬來西亞組合一起開心自拍留念，即將退役的李洋脫口1句話，讓大馬選手瞬間笑噴。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4）日在巴黎奧運羽球男雙決賽中，擊退中國組合梁偉鏗、王昶，成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌。在頒獎典禮上，李洋、王齊麟與中國、馬來西亞組合一起開心自拍留念，即將退役的李洋還囑咐要好好拍，「我是最後一次可以拍了」，讓其他人一聽都忍不住笑出來，畫面曝光也讓網友跟著笑翻。

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一名網友在Threads上曬出奧運羽球男雙頒獎典禮影片，只見前3名「麟洋配」李洋、王齊麟與中國組合梁偉鏗、王昶及馬來西亞組合蘇偉譯、謝定峰一起自拍留念，並由蘇偉譯負責掌鏡，當時站在後方的李洋突然說「要拍好喔，我是最後一次可以拍了」，讓謝定峰瞬間噴笑，畫面全透過愛爾達頻道轉播出去。

▲泰國羽協主席帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul）頒發奧運金牌獎章給麟洋配。（圖／翻攝自帕塔瑪臉書）
▲「麟洋配」李洋、王齊麟與中國組合梁偉鏗、王昶及馬來西亞組合蘇偉譯、謝定峰一起自拍留念，站在後方的李洋突然說：「要拍好喔，我是最後一次可以拍了。」（圖／翻攝自帕塔瑪臉書）
李洋年初宣布今年為他職業生涯最後一個賽季，在巴黎奧運結束後，他將在台北羽球公開賽進行生涯最後一戰，未來希望能投入台灣羽球的推廣工作。而在本屆奧運「麟洋配」金牌戰奪冠後，李洋跪在場中親吻球場，和奮鬥許久的球場好好道別，讓眾人看了也感動不已。

「麟洋配」在東京奧運奪下第一面金牌之後，一度陷入2年低潮，球路更是被對手仔細研究。但2人在巴黎奧運中，連續扳倒世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高，而李洋、王齊麟搭擋6年奪2面奧運金牌，不僅是首對完成衛冕的組合，更替台灣羽球寫下歷史新頁。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」金牌戰奪冠後，李洋跪在場中親吻球場，和奮鬥許久的球場好好道別，讓眾人看了也感動不已。（圖／美聯社／達志影像）

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