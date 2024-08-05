奧運羽球男雙頒獎典禮合照！李洋突脫口「這句」 大馬選手秒噴笑
「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4）日在巴黎奧運羽球男雙決賽中，擊退中國組合梁偉鏗、王昶，成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌。在頒獎典禮上，李洋、王齊麟與中國、馬來西亞組合一起開心自拍留念，即將退役的李洋還囑咐要好好拍，「我是最後一次可以拍了」，讓其他人一聽都忍不住笑出來，畫面曝光也讓網友跟著笑翻。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Threads上曬出奧運羽球男雙頒獎典禮影片，只見前3名「麟洋配」李洋、王齊麟與中國組合梁偉鏗、王昶及馬來西亞組合蘇偉譯、謝定峰一起自拍留念，並由蘇偉譯負責掌鏡，當時站在後方的李洋突然說「要拍好喔，我是最後一次可以拍了」，讓謝定峰瞬間噴笑，畫面全透過愛爾達頻道轉播出去。
李洋年初宣布今年為他職業生涯最後一個賽季，在巴黎奧運結束後，他將在台北羽球公開賽進行生涯最後一戰，未來希望能投入台灣羽球的推廣工作。而在本屆奧運「麟洋配」金牌戰奪冠後，李洋跪在場中親吻球場，和奮鬥許久的球場好好道別，讓眾人看了也感動不已。
「麟洋配」在東京奧運奪下第一面金牌之後，一度陷入2年低潮，球路更是被對手仔細研究。但2人在巴黎奧運中，連續扳倒世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高，而李洋、王齊麟搭擋6年奪2面奧運金牌，不僅是首對完成衛冕的組合，更替台灣羽球寫下歷史新頁。