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陳念琴奧運拳擊7日對中國　邱臣遠讚「竹市驕傲」要做她最強後盾

▲女子拳擊國手陳念琴巴黎奧運8強賽獲勝（圖），順利闖進四強保銅爭金，新竹市代理市長邱臣遠大讚「竹市的驕傲」。（圖／新竹市政府提供）
▲女子拳擊國手陳念琴巴黎奧運8強賽獲勝（圖），順利闖進四強保銅爭金，新竹市代理市長邱臣遠大讚「竹市的驕傲」。（圖／新竹市政府提供）

記者林詠青／綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼，台灣女子拳擊表現亮眼，其中66公斤量級國手陳念琴也成功保銅爭金，7日四強賽將對上中國選手。新竹市代理市長邱臣遠今（5）日大讚陳念琴不只是台灣的驕傲，「更是新竹市的驕傲」，邀請市民幫她加油打氣，做她最強的「心靈後盾」。

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拳擊好手陳念琴巴黎奧運女子66公斤量級闖進四強賽半決賽。新竹市教育處表示，這次勝利創下陳念琴生涯奧運最佳成績，國人與她共同期盼「目標只有金牌」。四強賽將在台灣時間8月7日凌晨4時50分，對上中國選手楊柳，歡迎市民朋友一起為竹市之光加油。

新竹市代理市長邱臣遠也大讚「念琴真的太棒了！」她不僅是台灣的驕傲，更是竹市的驕傲。而教練柯文明在賽場上協助念琴，做她最強指導，從轉播的畫面聽到念琴對柯教練說「沒有問題」，就知道這場比賽一定能穩定拿下。「相信念琴能帶著這股氣勢進入決賽，邀請市民朋友們一起加油打氣，做她最強的心靈後盾，將她推上奧運巔峰」。

教育處表示，陳念琴在2016年獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位站上奧運的女拳擊手。她這次賽前將頭髮染成國旗的紅、白、藍三色，希望為國爭光，期望接下來的四強賽，能如陳念琴的期盼拿下金牌，再為我國、為自己，寫下台灣女子拳擊歷史嶄新的篇章。

教育處說明，由竹市績優拳擊教練柯文明所帶領的「吳琴戰隊」選手吳詩儀已為我國奪下一面銅牌，期待陳念琴繼續霸氣無限，精采出擊。

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