麟洋配奪金賽中華電信Hami Video再出包 臺北市消保官出面了！
奧運賽事逐漸白熱化，昨（4）晚羽球男雙中華隊「麟洋配」李洋、王齊麟對戰中國隊的金牌戰，更是全台民眾高度關注的賽事，為了獲得更好的收看品質，民眾直接課金成為付費會員，不料，中華電信的Hami Video卻再度出包，眼看比賽即將開打，卻還是進不了門，讓用戶大怒：「是不是該退費」。臺北市消保官向《NOWnews》回應：「如果歸責於業者無法履約，即應賠償消費者損失。」同時從奧運開始期間，至今（５）早上11點，北市已接獲相關申訴共計14件。中華電信表示「會先跟轉播單位了解詳細的狀況。」
記者周淑萍/綜合報導
中華電信Hami Video再度出包，接二連三的在重要的國際賽事轉播上出現狀況，讓付費用戶大怒開罵「怎麼老在關鍵賽事時出包」、「到底有沒有在壓力測試」、「花錢是花心酸的」、「付費的被當成冤大頭」。而有人為了順利進場觀看金牌賽提早卡位，把羽球男雙銅牌戰一起看完，更有不少人直接衝台北車站看現場直播。
面對網友的怒火，Hami Video小編在臉書上有先跳出來擋槍，第一時間的回應是「剛剛有流量大的情況，請再登入試試」、「為穩定收視品質，現採流量管制，若遇連線壅塞，稍後重新連線即可收視」、「因為server現在有限流，可以多試幾次看看」等試圖解決用戶問題。
Hami Video小編雖有試著解決問題，但民眾難買單，認為即便多試幾次，卻一直顯示忙碌中，甚至怒噴「是不是該退費了？大家都自費收看，收了費就該保證品質，不然都不覺得尷尬嗎？」，甚至建議中華電信在進行壓力測試時要預設「全台灣人都會看」的程度。
根據統計2024巴黎奧運賽事期間，7月26日到8月5日早上11點為止，北市已接獲消費者反映中華電信Hami Video收視不佳或流量Lag等相關消費申訴共計14件。臺北市消保官楊嵐雅也做出回應，認為中華電信的Hami Video為OTT數位影音業者，和消費者間之契約如已成立生效，即應依約履行，提供賽事收視觀賞服務，若因可歸責於業者之因素無法履約，即應賠償消費者損失。消費者可依民法有關債務不履行之規定向業者主張權利，包括解除契約退還款項或請求損害賠償，消費者若有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴。