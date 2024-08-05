「貓王」唐嘉鴻拚奧運體操金牌哪裡免費看？19:33直播連結點進來

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年巴黎奧運由愛爾達電視取得台灣轉播總代理，並與公視、華視合作，觀眾將可前往電視頻道公視、華視、中華電信MOD愛爾達頻道收看賽事直播。至於想要線上收看奧運比賽轉播的觀眾，Hami Vidoe則有提供賽事免費直播。中華隊今（5）日有桌球男團「小林同學」林昀儒、高承睿、莊智淵將攜手出征，首戰將對決埃及隊，無意外能順利晉級8強賽，另外彭名揚、楊俊瀚都將在田徑大顯身手，而最受矚目的就是晚間19:33分登場的體操單槓唐嘉鴻。
2024巴黎奧運競技體操 單槓 唐嘉鴻出賽
播出時間：8月5日下午17:40開始，唐嘉鴻預計19:33出賽。
電視直播：公視主頻道、華視主頻道、中華電信MOD愛爾達頻道。
線上直播：愛爾達、Hami Video
免費線上直播傳送門：Hami Video奧運熱播台
唐嘉鴻小檔案：
姓名：唐嘉鴻
綽號：亞洲貓王
項目：體操單槓
年齡:1996年9月23日（27歲）
身高:175公分
重要國際賽成績：
2017杜哈世界盃男子地板金牌
2018雅加達亞運男子單槓金牌
2019拿坡里世大運男子單槓金牌
2019烏蘭巴托亞錦賽男子單槓銀牌
2023巴黎世界盃男子單槓金牌
2024開羅世界盃男子單槓男子單槓金牌
2024科特布斯世界盃男子單槓金牌
2024杜哈世界盃男子單槓金牌
以上資料參考：NOWnews運動中心
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。