麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

「貓王」唐嘉鴻拚奧運體操金牌哪裡免費看？19:33直播連結點進來

體操好手唐嘉鴻今晚將挑戰巴黎奧運第二金，也是台灣首面體操金牌。《NOWnews資料照》
體操好手唐嘉鴻今晚將挑戰巴黎奧運第二金，也是台灣首面體操金牌。《NOWnews資料照》

記者吳政紘/綜合報導

台灣體操希望「亞洲貓王」唐嘉鴻今（5）日將在競技體操男子單槓決賽登場，若無意外或失常，站上頒獎台機率很大，甚至有機會挑戰金牌，幫助中華隊再度進帳獎牌，台灣過去在競技體操最佳成績是上次東京奧運李智凱鞍馬的銀牌，這次唐嘉鴻走過阿基里斯腱斷裂大傷後，要力拚隊史首面金牌。《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理好奧運免費、付費的直播管道。2024巴黎奧運賽事持續進行當中，中華隊接連傳出捷報，先有李孟遠「定向飛靶」奪銅之後，吳詩儀在拳擊4強賽雖然不敵中國好手，但仍收下一面銅牌，昨（4）日晚上羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋將再奪下奧運金牌衛冕，截至目前為止，中華隊已經確定有5面獎牌。奪牌大熱門的「亞洲貓王」唐嘉鴻哪裡可以看？全部告訴你。

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李洋王齊麟奪金　今晚看「貓王」唐嘉鴻

今年巴黎奧運由愛爾達電視取得台灣轉播總代理，並與公視、華視合作，觀眾將可前往電視頻道公視、華視、中華電信MOD愛爾達頻道收看賽事直播。至於想要線上收看奧運比賽轉播的觀眾，Hami Vidoe則有提供賽事免費直播。中華隊今（5）日有桌球男團「小林同學」林昀儒、高承睿、莊智淵將攜手出征，首戰將對決埃及隊，無意外能順利晉級8強賽，另外彭名揚、楊俊瀚都將在田徑大顯身手，而最受矚目的就是晚間19:33分登場的體操單槓唐嘉鴻。

▲我國男子體操好手唐嘉鴻。（圖／大專體總提供）
▲我國男子體操好手唐嘉鴻，將出賽單槓項目。（圖／大專體總提供）
2024巴黎奧運競技體操 單槓 唐嘉鴻出賽

播出時間：8月5日下午17:40開始，唐嘉鴻預計19:33出賽。

電視直播：公視主頻道、華視主頻道、中華電信MOD愛爾達頻道。

線上直播：愛爾達、Hami Video

免費線上直播傳送門：Hami Video奧運熱播台 

唐嘉鴻小檔案：

姓名：唐嘉鴻

綽號：亞洲貓王

項目：體操單槓

年齡:1996年9月23日（27歲）

身高:175公分

重要國際賽成績：

2017杜哈世界盃男子地板金牌

2018雅加達亞運男子單槓金牌

2019拿坡里世大運男子單槓金牌

2019烏蘭巴托亞錦賽男子單槓銀牌

2023巴黎世界盃男子單槓金牌

2024開羅世界盃男子單槓男子單槓金牌

2024科特布斯世界盃男子單槓金牌

2024杜哈世界盃男子單槓金牌

以上資料參考：NOWnews運動中心


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