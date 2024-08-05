翁曉玲稱麟洋配「中國人的驕傲」 黃越綏轟：恬不知恥的老粉紅！
台灣羽球黃金男雙王齊麟、李洋昨日對上中國組合梁偉鏗、王昶，苦戰3盤最後成功抗中完成二連霸創舉，國民黨立委翁曉玲卻在微信上稱是「中國人的驕傲」，對此知名兩性作家黃越綏反問，「麟洋配」今日成功是台灣這塊土地孕育出的驕傲，與中國何干？痛批翁拿高薪又是台灣人民繳的稅金，「居然扮演恬不知恥的老粉紅！」
記者陳威叡／台北報導
黃越綏表示，當舉國歡騰的在慶祝王齊麟、李洋榮獲奧運金牌時，國民黨不分區立委翁曉玲，居然說這是「中國人的驕傲」，還嗆記者稱「我們都是中國人，不然我們是什麼人？」
黃越綏說，「麟洋配」今日的成功，不但是從小的努力與夢想，更是這塊土地孕育出來的台灣驕傲，與中國何干？可惜翁曉玲身為台灣國會議員，拿的高薪又是台灣人民繳的稅金，但卻在面對整天對台灣文攻武嚇的中共，居然扮演恬不知恥的老粉紅，難怪會引發外界深切的質疑與批判。
黃越綏指出，就像一位年輕粉絲說的，如果她自認為她是中國人，請她改用中華人民共和國的護照，不但應該立刻辭職並同時繳回薪資。愛國人人有責，台灣人憑著勤奮的精神與堅定的意志，每天都在創造亮麗的成績，爭取讓世界看見我們們的存在，也唯有維護民主自由才能打敗專制霸權。
最後黃越綏也再次為所有參加奧運的台灣健兒們，表達最高的敬意與賀彩，「祝福你們未來更美好。」