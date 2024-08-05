麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

看奧運才知！大學老師狂喊「兒子羽球很強」　她驚：原來是王齊麟

▲2024巴黎奧運男子羽球雙打金牌戰昨晚登場，「麟洋配」李洋、王齊麟成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌，讓台灣民眾全嗨翻。（圖／中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運男子羽球雙打金牌戰昨晚登場，「麟洋配」李洋、王齊麟成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌，讓台灣民眾全嗨翻。（圖／中華奧會提供）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運男子羽球雙打金牌戰昨（5）晚登場，「麟洋配」李洋、王齊麟擊退中國組合梁偉鏗、王昶，成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌，讓台灣民眾全嗨翻，王齊麟爸爸王偉建在台北車站直播派對中，更拿起手中的「金牌」一口乾下。就有一名網友回憶，大學一年級上國文課時，老師一直講自己兒子很會打羽球，直到東京奧運開打後，她才驚覺老師兒子就是背負全台灣期望的中華隊選手王齊麟，讓她直呼：「沒想到是真的很會打…抱歉了偉健老師。」

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一名網友今日在Threads上發文，她表示大一國文課老師都會狂講自己兒子很會打羽球，「那時候想說再會打也沒必要一直講吧」，直到東京奧運羽球項目羽球男雙16強時，她才驚覺不對勁，老師的兒子竟是場上奮戰的王齊麟，讓她回憶起這段往事時忍不住笑喊：「沒想到是真的很會打…抱歉了偉健老師…我每次都有好好加油。」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲一名網友回憶，大學一年級上國文課時，老師一直講自己兒子很會打羽球，直到東京奧運開打後，她才驚覺老師兒子就是王齊麟。（圖／翻攝自Threads）
事實上，王齊麟從小就跟著父親王偉建開始接觸羽球，王偉建過去為職業軍人，現在是東吳大學中文系兼任助理教授，和老婆也是因打羽球認識。當王偉建發現兒子有打羽球天分時，還花時間考取中華民國羽球協會C級、B級教練資格，並陪著兒子練習，是王齊麟成為奧運金牌的重要推手。

王偉健日前受訪曾表示：「我就是天天喝金牌啤酒，要為台灣拿金牌，我好想聽國旗歌。」還不忘叮囑王齊麟要把國旗歌練好，昨日也現身台北車站和眾人一起幫「麟洋配」加油，在李洋、王齊麟奪冠當下，王偉健並沒有感動哭泣，而是拿起手中的「金牌」一口乾下，現場民眾也嗨翻天，有人互相擊掌、有人擁抱、揮著台灣國旗哭泣，氛圍相當感人。

▲麟洋配奪金當下，王齊麟爸爸王偉健舉起金牌一口乾下。（圖／記者葉政勳攝）
▲麟洋配奪金當下，王齊麟爸爸王偉健舉起金牌一口乾下。（圖／記者葉政勳攝）
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