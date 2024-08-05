奧運體操／唐嘉鴻單槓爭金死敵曝光！日「小巨人」與中國體操王子

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日本身高155公分的20歲體操選手岡慎之助，以優美的體操動作聞名，岡慎之助的取名跟老爸是棒球巨人迷有關，他來自日本岡山縣，4歲就展現天賦，國中開始進入體操學校學習，被教練視為明日之星。父親希望他成為像「阿部慎之助」一樣的超級巨星，因此取名岡慎之助。
岡慎之助從2019年開始，從世界青少年體操競標賽，到亞洲體操競標賽，都能看到他的身影，15歲時就拿下青少年競標賽個人全能賽金牌，2020年東奧因為受傷失去比賽資格，但他沒有放棄持續累積實力如今一舉登上奧運殿堂就奪金。
事實上，岡慎之助的體操之路並非一帆風順。在2022年日本全國錦標賽中，他因跳馬著地失敗，造成右膝十字韌帶斷裂，這對體操選手來說無疑是巨大打擊。但他並未因此挫敗，儘管康復期原需8個月，他在術後休息不到3個月便提前回到場上練習，不能跳的時候就改練吊環，心懷目標，堅持向前。
岡慎之助於去年3月終於從國際賽中復出，靠著不懈努力，於6月亞錦賽上奪得個人全能金牌，以及雙槓、單槓和男團銀牌。岡慎之助此次更在巴黎奧運的大舞台上展現大將之風，首次參加奧運便贏得個人全能項目金牌。
中國體操王子張博恆 要幫中國奪金
被封為「體操王子」的張博恆在預賽以15.133分領先群雄，也是唐嘉鴻要拿下金牌的最大對手，加上中國隊還有2次失誤過，在單槓極欲證明自己實力的蘇煒德，唐嘉鴻變得比較需要提防這些好手。
張博恆與隊友獲得杭州亞運會競技體操男團冠軍，張博恆又收下男子個人全能冠軍。亞運自由體操銀牌還有男子單槓冠軍，單槓對他來說不是很難，加上蘇煒德也很有氣勢，中國隊來勢洶洶。
在劉洋在男團金牌失利後，他拿到男子吊環冠軍，說出：「我寧願用這面金牌，去換男團金牌」的同時，這也讓中國隊希望在未來單項都要奪金，才能彌補這次男團的失誤。
此外，哥倫比亞好手Angel BARAJAS、日本好手杉野正堯，也都是注目選手，唐嘉鴻單人獨闖奧運敵營，要幫中華隊、台灣拿下首面金牌。
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