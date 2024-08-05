李洋退役後返國體大任教 鄭英耀讚「台灣之光」：不止一校想邀他
台灣選手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」在巴黎奧運男子羽球雙打衛冕金牌，其中李洋預計在台北公開賽後正式退役，重返國立體育大學擔任副教授一職，並稱想要繼續推廣台灣的羽球運動。教育部長鄭英耀今（5）日表示，其實不只國立體育大學想要延攬李洋，就連國立中山大學在內等多所學校都有這個意願，不過李洋目前尚在休息，之後教育部也會再與對方洽談推廣羽球運動的相關事宜，幫助完成夢想。
記者林則澄／台北報導
鄭英耀表示，李洋蟬聯兩屆奧運的羽球男子雙打金牌非常不簡單，大讚「年輕人有夢最美」，而且總統賴清德之前也提過「百億青年海外圓夢基金」計畫，因此教育部初步的想法就是希望藉由這個計畫以及其他相關措施，協助對方完成推廣羽球的目標，也讓這項運動持續在人才培育、技術的精進等方面精進，成為台灣的全民運動，進而培養新的一代的優秀人才，「我們也希望，他在全民健康、運動所做的努力，不僅是在台灣，而在世界也能看到成果與貢獻。」
鄭英耀指出，教育部目前正在積極聯絡李洋，不過對方尚在休息，之後就會在這方面進行洽談、討論，而且目前國內除了體育大學將他聘任副教授，就連中山大學也在積極延攬他到學校任教，還有其他多所學校也有這個意願，「大家得以他們這樣的一個奮鬥、努力的過程為榮，進而成為年輕人的楷模與榜樣，我們也與有榮焉，台灣之光。」