麟洋配拿金牌！外送同賀滿額折百 通訊行iPhone 15限2天省近5千
舉國歡騰！台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4）晚擊敗中國隊「梁王組合」成功二連霸奧運金牌，更是創下奧運羽球男雙衛冕金牌紀錄。兩大外送平台也推出優惠同賀。Uber Eats即日起至8月12日前輸入優惠序號「羽球奪金」，可再享 2 次訂餐滿 599 元折 100 元優惠。Foodpanda於8 月 11 日前，祭出比賽專屬優惠碼，輸入「對手省省八」，指定餐廳滿 799享8.5 折優惠。
記者周淑萍/綜合報導
「麟洋配」奪金優惠再加1，歡慶羽球雙打再奪金，Uber Eats推出十二味養生雞湯、康庄傳統滷肉飯、騰之雞排、Tino's Pizza 堤諾義式比薩、福洱商行、Jois Honey x 果茶莊園等指定商品買1送1，且8月12日前，輸入「羽球奪金」再享2次滿599元折100元優惠。
此外，本週四為父親節，Uber Eats 特別設立父親節專區，並祭出高 CP 值優惠，即日起至 8 月 13 日，訂路易莎的「甜磚壓＋飲品」、「西西里咖啡」、「芒果綠茶」，可享有買1送1。宵夜部分，台灣鹽酥雞熱門品項甜不辣、豆干、糯米腸，以及大苑子蔓越莓冰醋和仙草干茶都有買1送1優惠。Uber One 會員輸入折扣碼「愛爸爸」，單筆訂單滿450元即可再享8.5 折優惠（單筆最高抵100元）。
Foodpanda搶搭運動熱潮日前邀請國民金孫「小林同學」林昀儒拍攝最新廣告，同時也祭出專屬優惠，即日起至8 月 11 日，只要輸入「對手省省八」，指定餐廳滿 799享8.5 折優惠，最高可折抵 150元。
連鎖通訊門市傑昇通信在8月5日至8月6日限時2天加碼推出iPhone 15（128GB）、iPad Air 10.9第五代WiFi（256GB）、AirPods（第二代）等全面8.4折。以iPhone 15的折價來看，兩天限定的優惠價為2萬4990元，和原始售價有4910元的價差，用福利機的價格直接入手全新手機。