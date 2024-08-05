付費看奧運變看轉圈圈？Hami Video進不去 用戶哭：花錢看心酸
「麟洋配」昨（4）晚在巴黎奧運金牌戰的精彩表現，吸引大批民眾湧入Hami Video觀看比賽為他們加油打氣，但卻有民眾抱怨在觀賽時竟然出現畫面當機、全黑等問題，而此問題甚至在之前「麟洋配」八強賽時就出現過，氣得讓大批付費用戶直呼「花錢當盤子」。
實習記者張佳雯／綜合報導
今（5）日有許多民眾在Threads、臉書等社群發文說道，收看巴黎奧運羽球男雙金牌戰時，使用Hami Video觀看賽事，結果卻頻頻出現比賽畫面轉圈圈的狀況，讓民眾十分傻眼。
更有民眾於PTT上發文指出，付費購買Hami Video就是為了可以觀看順暢的奧運比賽，結果比賽時卻一直出現畫面卡頓的問題，讓民眾懷疑付費的意義在哪。
此文一出，湧入許多網友在底下留言表示，「付錢看心酸的」、「有付費，還是只能看免費的，無言」、「這樣以後誰還敢付費購買」等相關言論。
而今日Hami Vide也針對許多民眾在臉書官方專頁下的留言做出回應，並表示，因為鎖定金牌戰的觀眾多，因此造成開賽時部份觀眾等候時間較長，若有造成收視不便尚請見諒，有關後續處理，可至中華電信官網洽線上客服或電洽客服單位。