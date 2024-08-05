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特企／AI、ESG 新創鏈結　STARTUP101 計畫Capsule Launcher 開跑

▲新創鏈結計畫 Capsule Launcher 招募以 AI、ESG 領域應用為主軸之新創團隊，將決選 12 組參加年度 Demo day，帶領新創對接中大型企業、投資人。（圖／STARTUP101）
▲新創鏈結計畫 Capsule Launcher 招募以 AI、ESG 領域應用為主軸之新創團隊，將決選 12 組參加年度 Demo day，帶領新創對接中大型企業、投資人。（圖／STARTUP101）

本報訊

由全台最大新創募資媒合平台 STARTUP101（新創101）主導，新創鏈結計畫 Capsule Launcher 今天正式開放申請，招募以AI、ESG領域應用為服務或產品主軸之新創團隊，將決選12組參加年度Demo day，帶領新創對接中大型企業、投資人。

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為響應全球AI、ESG發展並支持企業轉型，Capsule Launcher致力為亞太地區相關新創鏈結中大型企業。「AI 正在各方面掀起變革，ESG已成為企業戰略和決策的關鍵考量，這兩個領域都蘊含很大的創新潛力和市場機遇。我們相信，通過加速器的專業指導、資源支持和資金鏈結，能幫助具前瞻性、影響力的團隊將創新理念落地。」STARTUP101 執行長呂緗柔表示。

即日起至9月16日，Capsule Launcher開放所有以AI、ESG領域為服務或產品方案主軸之團隊報名。只需於STARTUP101平台註冊會員後填寫報名表單即完成申請，經審核通過之團隊，即可免費獲得「黃金會員（30 days）」服務，黃金會員權益包含募資大補帖課程，無限次數學習新創募資策略、募資簡報製作、股權規劃、創業必知財務管理知識、品牌行銷等，並具參與閉門媒合會之資格。

計畫最後，將決選12組團隊，不但能獲得一對一業師深入輔導，更能參加今年底舉行的年度Demo day，實際上台向企業投資人展現實力。

除了線上說明會，8月16日起STARTUP101將陸續於台北、台南舉辦共三場Capsule Launcher加速器實體說明會，歡迎有意尋求募資、策略合作之海內外新創團隊蒞臨交流。

STARTUP101（新創101）係擁有30年經驗之華陽創投集團子公司「華陽創新科技股份有限公司」成立之新創募資媒合平台，致力活絡新創環境、加速資金流動、促進市場資訊透明。期待透過Capsule Launcher為AI和ESG創新聚焦，讓創業者在各自的專業領域內探索、創新、成長。

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