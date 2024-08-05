救台股崩跌？國安基金至今8次進場 護盤有條件還得委員會決議
台股今（5）日出現大屠殺，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35%，成交量6407.93億元，創下單日盤中與收盤最大跌點與跌幅。就連權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達不是觸及跌停就是收在跌停價位。市場關注國安基金會不會進場？而攤開過去國安基金進場護盤條件，載明因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議後進場。
記者許家禎／台北報導
國安基金自2000年成立以來，已曾8次授權進場護盤，進場天數最短5天、最長275天，投入最多金額是在2000年10月砸了1200多億元救市，2020年3月新冠肺炎爆發時，時間長達207天，卻只花了7.57億元買股，也投入金額最少的一次。
而最近一次護盤是在2022年7月13日第8度進場護盤，主要是因國際政經情勢進場護盤，當時台股為13950點，累計國安基金該次進場天數長達275天（約181個交易日），超越2015年8月全球股災時護盤232天的紀錄，創下史上最長時間，總投入金額逾545億元。
國安基金例會為每季1、4、7、10月開會，啟動護盤必須先由行政院召開國安基金委員會開會討論。而今年4月底中東情勢緊張，造成股市波動，當時台股指數19411點，財政部長莊翠雲在立院財委會上表示，國安基金一直有在密切關注市場，但國安基金進場，除了要符合相關規定，也要經國安基金委員會討論授權。