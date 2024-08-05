市值蒸發1023億！台股大屠殺崩跌1807點 AI伺服器代工廠成重災區
台股今（5）日出現大屠殺，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35%，成交量6407.93億元，創下單日盤中與收盤最大跌點與跌幅。四大AI伺服器代工廠廣達電腦、緯創、緯穎、英業達成重災區，市值一日蒸發超過1,700億元。
記者林莞茜／綜合報導
廣達今日跌停價239.5元，下跌26.5元，市值蒸發1,023億元降至9,251億元；緯創跌停價86.7元，下跌9.6元，市值蒸發277億元；緯穎跌停價1,790元，下跌195元，市值蒸發339億元；英業達跌幅9.31%，市值蒸發也蒸發破百億。
另鴻海、台達電也都以跌停作收，鴻海收在168元位置，台達電收在351元。聯發科盤中一度跌停後又打開，最後收跌99元至991元，跌幅超過9%；大立光跌195元至2575元，跌幅逾7%；聯電跌2.95元至49.95元，跌幅逾5%以上。
上市櫃公司跌停板家數超過800家，為金融海嘯以來最慘紀錄。千元以上高價股慘慘慘，台股僅剩「10千金」，信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩、弘塑、嘉澤、健策等股價維持在1000元之上，但世芯、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤亮燈跌停，而聯發科、川湖、M31和創意都一度跌破千元大關。