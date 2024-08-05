奧運獎金「台灣28選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運付費訂閱中華電信Hami Video 卻看不到　官方回覆塞爆細節

▲中華電信Hami Video推出巴黎奧運優惠，不少民眾花299元訂閱，不料，每每遇到重大賽事就被癱瘓，讓付費用戶無法觀看。（圖／記者周淑萍攝）
▲中華電信Hami Video推出巴黎奧運優惠，不少民眾花299元訂閱，不料，每每遇到重大賽事就被癱瘓，讓付費用戶無法觀看。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

昨（4）晚台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟對戰中國隊的金牌戰，成為全台灣最關注的賽事，為了獲得更好的收看品質，民眾願意付費訂閱中華電信的Hami Video，不料，卻接二連三出包，讓已經付費的民眾氣炸，怒喊「退費！」，中華電信也做出回應。

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2024巴黎奧運昨（4）日晚間羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟拿下中華隊本屆第一面金牌，成功完成奧運史無前例的金牌二連霸，為台灣爭光。麟洋金牌賽期間根據中華電信統計，Hami Video流量再度創下本屆奧運新高紀錄，最高同時線上收視人數超越東京奧運小戴金牌戰收視人數，且為巴黎奧運開幕式的51倍，同時比麟洋配前一場四強賽成長138％，昨天的全站進站用戶數也較開幕前一日（7/26）成長5.8倍。

▲今（1）日晚間8點我國黃金男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟出戰8強賽事，結果網路正版轉播平台HamiVideo一度爆出當機災情。（圖／翻攝畫面）
▲中華電信Hami Video 面對當機災情做出回應。（圖／翻攝畫面）
面對當機爭議，中華電信表示，此次因鎖定麟洋金牌賽的觀眾眾多，雖已提前採取平衡負載分流機制，但因開賽時仍有部份觀眾等候時間較長，需稍微等候或重整網頁後始可進入收視。ˊ至於消費者如果主張權益受損想要申請退費，中華電信內部人員僅簡單表示「要看消費者合約上面的說明。」此外，臺北市消保官提醒，如果遇到無法收看的情況，自覺權益受損時，可以將當機的畫面截圖或是拍下來，同時測試所在環境的網路速度並記錄下來，更有利於消保官了解權責歸屬。且如果有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴。

中華隊目前奪得一金二銅，本週受矚目賽事除了拳擊女將陳念琴、林郁婷將在四強賽力拚金牌戰資格、競技體操唐嘉鴻有望在單槓決賽創佳績，「舉重女神」郭婞淳將挑戰二連霸、跆拳道羅嘉翎也有機會再為中華隊收獲獎牌。

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