專訪／林傳凱3事業今年達標！年營收近百億　盼佈建緊密車用網絡

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與其他台灣的車用電子公司不同，凱銳光電主要的生意是在歐洲、美國以及日本，明年才會開始跟中國的合作夥伴共同佈局。不久後，凱銳光電將在美國佛羅里達州成立分公司，未來也會有自己的銷售團隊在當地，林傳凱肯定的表示「這是一個蠻大的里程碑」，台灣市場小，一年才賣40幾萬台車，全世界的車口數才夠多，故凱銳需要具備的思維與規模是要放眼全球。
事實上，今年前半年，凱銳光電尚在清庫存的階段，下半年才會開始穩定向上，林傳凱估計，明年表現將更為樂觀，新案子的量產情行以及海外銷售狀況都會比今年更好，盼公司能在明年第1季順利上市。短期目標是希望高雄工廠能夠順產，公司已陸續把部分案子從國外移回台灣，但在人才尋覓與招工上困難重重，事實上不只凱銳光電，綠能、汽車經銷的事業中也遇缺工，林傳凱嘆「各行各業，『人』都是最難解決的事！」
瞄準電動車商機，林傳凱於能源事業中成立充電團隊，未來將從充電樁開始擴展到充電網絡，而電動車的前景也估計將成為旗下汽車經銷事業的轉捩點，由於汽車經銷前期投資過於龐大，無法在短時間內達到損益兩平，更不用想要立刻賺錢，若接下來綠能事業在導入電動車後，搭上全球充電產業崛起風潮，並與光電事業三者結合，可望在市場上爭取一席之地，成為林傳凱在產業中站穩腳跟的機會與優勢，「未來光電、綠能以及汽車經銷將以魚幫水、水幫魚的模式打造緊密的關係鏈。」
林傳凱曾在去年4月參與「台北國際車用電子展」時喊出「今年旗下3事業營收百億」的目標，而今年下半年才剛要開始，集團就已傳出捷報——全年營收預估接近百億，主要關注經銷方面的汽車銷量，林傳凱只花5年的時間就已接連拿下VOLVO與SUZUKI的經銷權，截至目前，已是VOLVO在台最大的經銷商，今年年初才正式決定接手經營SUZUKI，後者業績將從下半年開始計算，營業額相對較少，約達5至6億，不過之後將以一年賣出800台為營業目標，此外，除了剛開幕的南港全方位整合空間外，接下來也將拓點至內湖興建展示中心，為汽車經銷事業再添動能。