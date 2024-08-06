王齊麟新搭擋示愛羅嘉翎！陳詩媛被閃瞎怨「我男友還不回來」
台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟4日在巴黎奧運奪金，寫下連續兩屆連霸的紀錄。由於李洋即將退休，而王齊麟的新搭檔，就是跆拳道國手羅嘉翎的男朋友邱相榤。陳詩媛（十元）昨（5）日曬出訪問邱相榤和羅嘉翎的影片，直呼「好閃可惡，我男友怎麼還不回來」，廣大網友替她標記王齊麟，王齊麟也回應「準備要回去了」隔空放閃。
記者薛羽彤／綜合報導
陳詩媛IG推出一系列訪問中華隊選手的影片，昨日她PO出訪問邱相榤和羅嘉翎情侶檔的影片，有趣的是，邱相榤對於羅嘉翎被封為「國民女友」有點小吃醋，笑說要將自己的暱稱改為「國民小肥鵝」，最後兩人還合體比出愛心的手勢，在一旁的陳詩媛直接被閃瞎。
陳詩媛在影片留言區忍不住直呼「好閃可惡，我男友怎麼還不回來」，隔空呼叫男友王齊麟，被廣大網友轉到Threads上狂標記王齊麟等他來海巡。王齊麟看到後回應「這（留言）在哪裡」、「要返鄉了」，之後王齊麟也轉發陳詩媛影片力挺，「這集好好笑」。據悉王齊麟將在月底日本公開賽以及下個月韓國賽和邱相傑搭擋出賽。
李洋奧運結束要退休了 王齊麟新搭檔是邱相榤
李洋預計在9月台北公開賽後正式退役，之後到國立體育大學擔任副教授一職，繼續推廣台灣的羽球運動。在李洋退役之後，王齊麟的新搭檔為21歲羽球好手邱相榤，身高有189公分，而邱相榤因為擁有極佳狀態的身材，又高又有六塊腹肌，每次在社群平台不吝嗇秀出好身材，在羽壇也有「腹肌男神」的稱號。