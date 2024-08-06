莊智淵碎唸高承睿！「柚子同學」反應超萌 眾笑翻：gif跟jpg對比
2024巴黎奧運昨（5）日展開桌球男子團體賽，中華隊由「桌球教父」莊智淵領軍，帶著19歲徒弟高承睿，以及林昀儒出戰，並以點數3：0成績擊敗埃及，順利晉級8強。而師徒檔莊智淵、高承睿的有趣互動更是引起熱議，只見莊智淵在場邊不停「碎唸」高承睿，神似日本動畫《我們這一家》柚子同學的高承睿乖巧的模樣，與莊智淵「老父形象」形成鮮明對比，讓網友全笑翻直呼：「來自老父親的叮嚀.jpg，兒子只能一直點頭點頭XD。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在社群平台Threads上分享，他分享昨日桌球男團的比賽畫面，寫下「謝謝埃及對手上廁所的時間讓我們看到，滿滿gif的莊智淵跟jpg的高承睿形成對比。」只見莊智淵當時趁著休息時間，在場邊湊近高承睿不斷講解戰術，而高承睿雖然毫無表情，但一邊點頭表示有在聆聽，乖巧的模樣讓原PO忍不住笑喊：「桌球教父跟柚子同學講話真的像爸爸在碎念。」
貼文曝光後，網友也全笑翻直呼，「怎麼可以這麼有戲」、「真的是當兒子在教⋯從年輕打到現在，有林昀儒的重責他才能和安心教練配合指導新生種子選手」、「來自老父親的叮嚀.jpg，兒子只能一直點頭點頭XD真的很可愛」。還有人歪樓，「自從看過串友分享的梗圖，我現在看到莊智淵跟高承睿眼前會一直浮現鬍渣小雞與柚子。」
昨日中華隊出戰男團16強賽，首戰對上埃及男團，師徒檔莊智淵、高承睿上演「讓二追三」逆轉秀先搶第一點，第二點男單林昀儒以3：0取得聽牌，第三點高承睿鎖定比賽勝利，最終中華男團以點數3：0擊敗埃及，順利晉級8強，下一戰很高機率將對戰由「怪物少年」張本智和領軍的日本隊。