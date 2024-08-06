151林彥君國手尪私吞贊助費被起訴！她傳訊「提生小孩情勒」求和
身高151公分、個頭嬌小，綽號「151」的39歲藝人林彥君，2022年嫁給小10歲的越野車國手江勝山，婚後育有一子。不過日前江勝山被學生家長控訴侵佔，桃園地檢署調查後認定，江拿了魏姓家長9萬5千元贊助費，金流卻交代不清，今年1月將他起訴。官司進行期間，林彥君二度私訊對方，用生產時的狀態對他情緒勒索，「我在生產很痛的時候，而我想到的竟然是你」希望私了，令魏先生無法接受。對此，林彥君經紀人否認此事，不願多說明。
記者薛羽彤／綜合報導
據 《鏡週刊》報導，江勝山多次代表台灣參加登山越野車國際比賽，6年前還奪下亞運銀牌，被封為「車神一哥」。魏先生表示兒子熱愛越野車運動，有意培養他成為國手，經友人介紹他找上江勝山，江開口要每月14萬元的教練費用，最後雙方來回溝通後，魏先生同意每月支付江10萬元，為期4個月，請江訓練兒子參加之後的全國賽。
之後魏先生兒子果然在全國賽奪冠，讓他對江更加信任，他為了支持兒子，只要聽到江辦活動都大方贊助，陸續贊助了10幾萬元，直到與其他家長合辦比賽後，魏先生才發現江有問題。魏先生說：「我2020年贊助江勝山6萬5000元辦活動，但明細出爐後，發現總花費僅2萬元，我雖然覺得不對勁，但為了兒子，不想跟江打壞關係，所以沒有說破。」誇張的是，他又看到有義工在群組反應，說自己付了1300元代墊便當費；還聽到其他車友質疑他，說他提議辦比賽卻不出錢，而早已拿了錢的江對此卻不吭聲。
發生義工代墊便當費之後，江勝山又辦一場比賽，這次魏先生支付2萬元，且特別交代是要給工作人員的薪水，賽後他向工作人員確認江沒發薪水，讓他篤定江勝山不老實，還找到其父理論，但江父選擇相信自己的孩子，覺得江勝山不會私吞錢。對此，林彥君經紀人代為否認此事，不願多說明。