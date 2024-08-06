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杜普蘭蒂斯奧運破撐竿跳「世界紀錄」2連霸！還模仿土耳其神射手

▲瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）今天在巴黎奧運男子撐竿跳決賽，飛過6公尺25，締造新的世界紀錄，並成功完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）今天在巴黎奧運男子撐竿跳決賽，飛過6公尺25，締造新的世界紀錄，並成功完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運男子撐竿跳決賽，瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）今（6）日再度打破世界紀錄，他飛過6公尺25，締造新的世界紀錄，並成功完成奧運金牌2連霸。杜普蘭蒂斯漂亮完成2連霸，美國31歲好手Sam Kendricks以本季個人最佳5公尺95奪銀，希臘的24歲選手Emmanouil Karalis以5公尺90摘銅。24歲的杜普蘭蒂斯是東京奧運金牌得主，也是兩屆世錦賽金牌，他在今年4月在鑽石聯賽廈門站以6公尺24的成績締造世界紀錄，同時也是室內男子撐竿跳的世界紀錄保持人。而他成功挑戰紀錄後，還似乎模仿土耳其神射手大叔Yusuf Dikeç的手勢。

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杜普蘭蒂斯撐竿跳破世界紀錄　奧運金牌2連霸

杜普蘭蒂斯在奧運並非只要金牌，他還要挑戰自我，首先他選擇從5公尺70開始試跳，再來是5公尺85，甚至6公尺成功飛過後，他已篤定金牌到手，再來就看他自己的表現。

杜普蘭蒂斯在6公尺10先打破巴西Thiago Braz在2016年里約奧運創下的6公尺03奧運紀錄，再來他直接興起打破世界紀錄的想法。杜普蘭蒂斯在6公尺25新世界紀錄高度，前兩次挑戰都失敗，不過他重新調整後並把握最後一次機會，成功飛越並完成打破世界紀錄的壯舉，這也是他生涯第9次締造新的世界紀錄。

杜普蘭蒂斯破紀錄後，開心在記錄前合影，他也模仿土耳其「無裝備」神射手大叔Yusuf Dikeç，比出射擊手勢。隨著奧運會即將在本週劃下句點，不少運動員都使出渾身解數，希望可以打破個人最佳紀錄。

▲杜普蘭蒂斯在6公尺25新世界紀錄高度，前兩次挑戰都失敗，不過他重新調整後並把握最後一次機會，成功飛越並完成打破世界紀錄的壯舉，這也是他生涯第9次締造新的世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲杜普蘭蒂斯在6公尺25新世界紀錄高度，前兩次挑戰都失敗，不過他重新調整後並把握最後一次機會，成功飛越並完成打破世界紀錄的壯舉，這也是他生涯第9次締造新的世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲杜普蘭蒂斯破紀錄後，開心在記錄前合影，他也模仿土耳其「無裝備」神射手大叔Yusuf Dikeç，比出射擊手勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲杜普蘭蒂斯破紀錄後，開心在記錄前合影，他也模仿土耳其「無裝備」神射手大叔Yusuf Dikeç，比出射擊手勢。（圖／美聯社／達志影像）

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