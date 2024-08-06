楊勇緯返台喊「我很幸福」！參賽下屆奧運再看看 生涯下一步曝光
台灣柔道好手楊勇緯結束2024巴黎奧運旅程，今（6）日回國，一早桃園機場就湧入眾多粉機接機歡迎，楊勇緯表示，後續暫時想先回到母校台體大擔任教練，但尚未確定要卸下選手身份，對於2026是否征戰洛杉磯奧運，他則回應「會先好好休息一下，看看狀況」。
記者張志浩／綜合報導
東京奧運奪得銀牌的楊勇緯一早抵達桃園機場精神相當不錯，對於巴黎奧運，楊勇緯坦言「比賽結果沒有到很滿意」，但已經是盡了全力，談到選手生涯下一步時，楊勇緯提到，自己在在8月1日就已經正式入職母校台體大擔任教練，不過目前是「多一個身份」，並非「立刻轉換選手身份」，今年5月的全大運時Ｍ他就曾以教練身分在場邊協助選手，「只要想學，我一定毫無保留。」
一早桃園機場湧入相當多粉絲歡迎，楊勇緯也說「謝謝大家持續支持關注，回台心情很開心，大家的每一句加油跟鼓勵，都很感動很溫暖」，看見台中市長盧秀燕、台體大校長許光麃以及新民高中學弟妹，楊勇緯也分享「每次站在舞台上奮鬥都讓我覺得很幸福，一直都很謝謝學校以及台中市、體育署和國訓柔道總會的幫忙，其實我很幸福。」
楊勇緯本屆巴黎奧參賽男子60公斤級賽事，並以大會第一種子身份開賽，首場順利過關後，8強賽不敵哈薩克名將 Yeldos Smetov，敗部復活賽第一場再敗給日本宿敵永山龍樹，未能完成連兩屆奧運奪牌的偉業，楊勇緯也讚奧運場上掉下男兒淚，而擊敗他的 Yeldos Smetov 成了本屆金牌。