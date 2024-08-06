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房市／買到海砂屋信義房屋原價購回　解決買賣方問題

▲信義房屋的「高氯離子建物保障」為降低買方買到高氯離子建物的風險，提供事前預防與事後保障服務的雙重保護。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋的「高氯離子建物保障」為降低買方買到高氯離子建物的風險，提供事前預防與事後保障服務的雙重保護。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

買房原本是為了給自己和家人一個遮風避雨的家，想不到購入的房子卻是令人聞之色變的「海砂屋」，幸好信義房屋立即啟動SinyiCare十大守護中的高氯離子建物保障服務，依照保障內容以原價買回，讓客戶可以無後顧之憂的另覓安身之處。信義房屋站在客戶角度，深切理解客戶遇到房屋問題的急迫需求並積極處理，不但解決了客戶的居住安全問題，更守護了客戶的家業夢想。

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「 海砂屋 」為高氯離子建物的別稱，通常是指興建房屋使用混凝土拌合的砂是「 海砂 」，而非正常使用的「 河砂 」，導致這些混凝土含有過量的氯離子，除了短期內會使牆面滲出壁癌， 長期下來，還會加速腐蝕鋼筋，造成混凝土塊剝落，損害房屋結構體，危害到居住安全。

信義房屋永和信義店專案執行經理蔡銘豪表示，兩年前協助買方購入一間屋齡30餘年的公寓物件時，由於屋況保持得不錯，產權調查時也無異狀，因此很快就順利成交。交屋後，買家因想重新設計玄關，將該區裝潢拆除後，卻看到裸露生鏽的鋼筋，蔡銘豪查看後很快根據經驗判斷，這不只是一般損壞，並建議進行氯離子檢測，也真的檢測出嚴重超標的氯離子含量，蔡銘豪因此立即回報總公司，啟動「高氯離子建物保障」服務，公司除協助買方處理後續居住問題，亦按高氯離子保障服務內容，協助處理問題並做相關的補償。

蔡銘豪分享，由於買家與賣家兩方都是換屋，賣方已無餘裕購回，而買方面臨同樣狀況，恐無處可居住。蔡銘豪切身處地理解客戶遇到房屋問題的急迫，積極協助客戶與公司相關團隊、賣方進行溝通，解決問題，後續信義房屋依照原價買回，買方也感受到信義房屋的用心，在另覓住處的期間，除了讓買家的物品不必立即清空之外，更提供了超乎客戶期待的處理規格，蔡銘豪分享，客戶曾笑稱「連計程車費都幫我們承擔」，信義房屋以無微不至的關懷讓客戶印象深刻。

信義房屋的「高氯離子建物保障」為降低買方買到高氯離子建物的風險，提供事前預防與事後保障服務的雙重保護：信義房屋在產權調查時會進行特殊屋況系統過濾，簽約時也提供買家選擇檢測機制，若是檢測值超過約定標準，可以選擇解約；而簽約時未選擇檢測的買方，也享有業界首創之「高氯離子建物保障服務」，交屋後一年後都適用此保障，依照檢測值，提供買方服務費1到5倍的補償，最高至原價買回。

信義房屋推出SinyiCare十大守護服務保障，象徵「你的房屋，信義在乎」，凝聚了立業43年的用心，對客戶無微不至的關懷，包含訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求保障服務的高氯離子保障，高輻射保障、履約保證價金信託、漏水保障、凶宅保障、蟲蛀保障，在多方面協助消費者降低購售屋可能產生的風險，以十大保障全面守護消費者的家業夢想。
 

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