林郁婷爭議「XY染色體不一定是男生」　婦產名醫：別用無知看世界

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昨日國際拳總大動作召開記者會，外界以為會端出證據，但整場記者會狀況連連，俄羅斯籍主席克列姆列夫更在現場避重就輕，扯到國際奧委會開幕表演，甚至喊出「台灣是中國的一部分」，最終仍無提出任何證據，宛如一場鬧劇。
在近日的性別爭議中，外界在討論「XY」染色體，婦產科名醫蘇怡寧在臉書上就分享了一則關於「性別的鬼故事」。蘇怡寧醫師提到，兩年前臨床上遇到一位孕婦來進行羊膜穿刺，在做羊膜穿刺報告出來前，透過超音波檢測，身體特徵都為女生，不料，兩個星期後夫妻回到門診發現羊膜穿刺上顯示為「XY」，醫師本人也大感驚訝，將所有檢查再做一次，依舊是XY染色體。
蘇怡寧表示，根據最後基因診斷的結果是Androgen Receptor(AR)基因產生了基因突變，以及Androgen insensitivity syndrome (AIS)雄性素不敏感症候群，但除了染色體是XY其他表現出來的所有一切就是女生。醫師說其實這只是性徵混淆眾多疾病中的一個診斷。
關於網友疑問，有人認為女生睪固酮濃度太高肌肉量會像男生不公平，蘇怡寧則認為，睪固酮濃度沒有絕對，每個人都不一樣，如果是用藥物偷加那就是作弊，如果是天生的，那是老天爺給的。最後他說，「請不要用無知跟狹隘視野來看待世界」。同時也不忘對台灣拳后林郁婷喊聲加油。
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