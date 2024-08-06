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林郁婷爭議「XY染色體不一定是男生」　婦產名醫：別用無知看世界

▲「台灣拳后」林郁婷陷入性別議題，國際奧會（IOC）發聲認證參賽資格。婦產科名醫蘇怡寧在臉書上發文指出，有XY染色體不一定是男生，同時意有所指的提醒「不要用無知看世界」。（圖／翻攝林郁婷IG）
▲「台灣拳后」林郁婷陷入性別議題，國際奧會（IOC）發聲認證參賽資格。婦產科名醫蘇怡寧在臉書上發文指出，有XY染色體不一定是男生，同時意有所指的提醒「不要用無知看世界」。（圖／翻攝林郁婷IG）

記者周淑萍/綜合報導

「台灣拳后」林郁婷陷入性別爭議，國際拳擊總會（IBA）昨（5）日召開記者會，原本要說明林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，但沒有提出任何證據，國際奧會（IOC）出面力挺，認證林郁婷的參賽資格。婦產科名醫蘇怡寧在臉書上分享自己臨床上曾遇到擁有XY染色體而身體特徵為女性的案例，他解釋，有XY染色體不一定是男生，同時意有所指的提醒「不要用無知看世界」。

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國際拳總持續指控林郁婷、克莉芙「不是女性」痛批奧會不應予以參加女子拳擊賽，持續藉由社群媒體與輿論推動「未通過性別測驗的非女性拳擊手」，整起風波將選手性別爭議、國際奧委會與拳總恩怨、賽事資格捲入其中，甚至上升至國際事件。

▲國際拳總（IBA）5日召開記者會。（圖／翻攝自IBA YouTube直播）
▲昨日國際拳總大動作召開記者會，外界以為會端出證據，最終仍無提出任何證據。（圖／翻攝自IBA YouTube直播）
昨日國際拳總大動作召開記者會，外界以為會端出證據，但整場記者會狀況連連，俄羅斯籍主席克列姆列夫更在現場避重就輕，扯到國際奧委會開幕表演，甚至喊出「台灣是中國的一部分」，最終仍無提出任何證據，宛如一場鬧劇。

在近日的性別爭議中，外界在討論「XY」染色體，婦產科名醫蘇怡寧在臉書上就分享了一則關於「性別的鬼故事」。蘇怡寧醫師提到，兩年前臨床上遇到一位孕婦來進行羊膜穿刺，在做羊膜穿刺報告出來前，透過超音波檢測，身體特徵都為女生，不料，兩個星期後夫妻回到門診發現羊膜穿刺上顯示為「XY」，醫師本人也大感驚訝，將所有檢查再做一次，依舊是XY染色體。

蘇怡寧表示，根據最後基因診斷的結果是Androgen Receptor(AR)基因產生了基因突變，以及Androgen insensitivity syndrome (AIS)雄性素不敏感症候群，但除了染色體是XY其他表現出來的所有一切就是女生。醫師說其實這只是性徵混淆眾多疾病中的一個診斷。

關於網友疑問，有人認為女生睪固酮濃度太高肌肉量會像男生不公平，蘇怡寧則認為，睪固酮濃度沒有絕對，每個人都不一樣，如果是用藥物偷加那就是作弊，如果是天生的，那是老天爺給的。最後他說，「請不要用無知跟狹隘視野來看待世界」。同時也不忘對台灣拳后林郁婷喊聲加油。

▲懷孕、孕婦。（示意圖／取自Unsplash）
▲蘇怡寧表示，有可能因為基因突變，或是雄性素不敏感症候群，讓染色體成為XY，但其他表現出來的所有一切就是女生，而這只是性徵混淆眾多疾病中的一個診斷。（示意圖／取自Unsplash）

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