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台灣米其林名單這天揭曉！刮刮樂也能點食成金　有5個頭獎200萬

▲刮金摘獎接財機會來了！刮刮樂又有新品上市，總獎項超過358萬個，總獎金有10.6億元，還有5個頭獎200萬元的中獎機會。（圖／台灣彩券公司提供）
▲刮金摘獎接財機會來了！刮刮樂又有新品上市，總獎項超過358萬個，總獎金有10.6億元，還有5個頭獎200萬元的中獎機會。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

台灣彩券公司今（6）日再推出「點食成金」及「錢進888」共2款刮刮樂新品，要讓民眾體驗紙上刮金摘獎新樂趣，2款新品總獎項超過358萬個，總獎金逾10.6億元，頭獎最高200萬元，共有5個中獎機會。

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尋找美食並品嘗各種美味料理已成為民眾增添生活樂趣的一環，適逢今年度最新的台灣米其林美食評選名單將於8月底揭曉，台灣彩券公司今日推出每張售價200元的新款刮刮樂「點食成金」，票面設計與玩法特別以主廚推薦的「擔仔麵」、「握壽司」、「漢堡」三道日常美食作為指定餐點，每道指定餐點分別對應專屬的3項食材作為遊戲符號，刮獎過程不僅令人食指大動還挑動味蕾，激發腦內愉悅的多巴胺激素，充滿有機會刮中獎金的期待感。

至於遊戲玩法共有5局遊戲，刮開每局刮區後各有一個「指定餐點」與3個「食材」符號，若任一局遊戲中刮出的「指定餐點」與對應的3個「食材」符號皆與對照表相符（不限順序）即得該局獎金，1000元（含）以上的獎項超過22萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率31%。

同時上市的還有「錢進888」每張售價100元，票面上亮麗醒目的數字「888」搭配飛灑的金幣與金錢符號，傳遞財氣發發發的好預兆，玩法結合「8」與「發」諧音的巧思，只要刮出任一個「8」即得其對應的獎額，高達8次中獎機會，500元以上獎項超過18萬個，頭獎80萬元共有4個，總中獎率30.1%。

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