王齊麟搭檔是羅嘉翎男友！21歲「腹肌男神」邱相榤登陳詩媛IG放閃
台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟4日在巴黎奧運奪金，王齊麟與啦啦隊女友陳詩媛的感情也備受關注，不少網友拱他就此求婚。陳詩媛（十元）昨（5）日曬出訪問邱相榤和羅嘉翎的影片，兩人罕見同框受訪，最後還一起手比愛心放閃，而邱相榤也是王齊麟的新搭檔，兩人將一起前往日本及韓國出賽。
記者薛羽彤／綜合報導
陳詩媛IG近日推出一系列訪問中華隊選手的影片，昨日她PO出訪問邱相榤和羅嘉翎情侶檔的影片，21歲邱相榤透露自己身高188公分、是個「I」人，被問到看女生第一眼看哪？他回答喜歡先看對方眼睛，至於另一半的身高條件必須超過175公分以上，讓一旁152公分的陳詩媛嚇壞，而女友羅嘉翎身高為183公分。陳詩媛接著問邱相榤喜歡羅嘉翎哪裡，邱相榤直接回答：「全部啊！」
接著兩人來到高雄找到羅嘉翎一起訪問，陳詩媛介紹時笑說兩人是「最萌身高沒有差情侶」。由於兩人分隔南北兩地，平時只能透過視訊約會，假日才有機會相見，邱相榤也透露約會時最喜歡逛街。至於有關羅嘉翎被稱為「國民女友」一事，邱相榤回答：「我不知道，我現在覺得國民女友這個稱號亂給。」他笑說不然自己可以改名叫「國民」小肥鵝（綽號），趁機宣示主權。羅嘉翎即將出發巴黎奧運，邱相榤鼓勵女友以平常心面對就好，最後兩人還比了一個愛心，閃瞎一旁的陳詩媛。
邱相榤是羅嘉翎男友 將成王齊麟新搭檔
在李洋退役之後，王齊麟的新搭檔公開是21歲羽球好手邱相榤，身高有188公分，是跆拳道國手、人稱「國民女友」羅嘉翎的男友，因羅嘉翎身高也有183公分，兩人身高匹配，看上去非常登對。而邱相榤因為擁有極佳狀態的身材，又高又有六塊腹肌，每次在社群平台不吝嗇秀出好身材，在羽壇也有「腹肌男神」的稱號。