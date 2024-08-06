遭控訪美耍官威怒罵外交官 凌濤還原真相：處處忍讓、配合竟被黑
外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，同行的國民黨主席朱立倫愛將、身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤遭爆不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，直接與我國外交官飆罵。凌濤親上火線回應還原過程指出，他們沒有要特殊待遇，只要求公平待遇。儘管過程中遭到我國駐芝加哥高層用揶揄口吻說，「你們是逛得很開心？」以及「我都已經來這邊陪你們了」等語，但他們不願再追究，卻在返台這麼久後，有人還用這些東西做成新聞，實在瞠目結舌。
記者余祥／台北報導
凌濤指出，這種不具名、惡意扭曲、斷章取義的爆料，佔用大家太多版面實在是史料未及。這次訪美行程國民黨都是配合外交管處的安排，處處忍讓、處處配合，但回台這麼久之後，竟然換來被黑，可以看到國家機器動的有多厲害，竟然用高規格的方式來對待他，用了四則不實內容，他實在受寵若驚。
凌濤說，這些動作似乎也是因為他過去揭露鄭文燦的弊案，站在第一線打貪，所以現在被國家機器盯上了，但政府越用高規格的姿態，小題大作，「我就檢驗到底，不會因此退讓」。
凌濤強調，這次訪美行程完全都是按照外交管處安排，但卻發生只是為了要接到民進黨訪團，壓縮國民黨訪團用餐時間，低於40分鐘，且到了機場還要乾等2個多小時，這些他們都願意配合，可是卻遭到我國駐芝加哥高層用揶揄口吻說，「你們是逛得很開心？」以及「我都已經來這邊陪你們了」等揶揄口吻對待，出訪的每個同仁都是代表中華民國，沒有大小之分，也不該不公平待遇。
凌濤說，因為駐芝加哥的官員失言他們爆發口角，但到達機場後，雙方也不希望把此事件帶回台灣，外交基層同仁希望跟他溝通，所以才在到了機場後還找了間餐廳，希望彼此可以溝通，讓這件事情不要帶回台灣，他們也掀然接受。如今，卻遭到這樣刻意扭曲，特定人士把外交人員當工具的做法，大家都看在眼裡、不會接受。