7-11開賣父親節蘭花！他傻眼「是新潮流嗎」 內行揭習俗：超級暖
8月8日即將迎來一年一度的父親節，為了感謝父親平時對家庭的付出，許多子女都準備大餐、禮物準備來孝敬爸爸。然而一名網友就發現，超商為了父親節竟開賣蘭花，讓他好奇問「這是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」貼文一出，有內行人解答，蘭花具備秉性剛強、親切慈愛的特質，在許多國家都是「父親之花」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在Dcard中貼文，他表示在逛7-11時發現，櫃檯區被擺放了幾束蘭花，有人結帳時還順便買了一束，瞭解原因後才得知，開賣蘭花原來是因為父親節的關係，讓他好奇直呼：「不過家裡只有過年還有祝賀親友開店才會買一大盆，還真的沒聽說過父親節要送蘭花的，每年都是在看各種刮鬍刀，還是這是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」
貼文一出，許多網友們也不解，「還真的沒聽說過有送蘭花這種習俗」、「情人節賣玫瑰、母親節賣康乃馨、現在父親節賣蘭花，小七快變成花店了」、「我還以為父親節要送太陽花，爸爸像太陽之類的」。有內行人出面解答，「歐美一直都有父親節送蘭花的習俗喔！因為石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說是因為石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣。」
石斛蘭被譽「父親之花」！7-ELEVEN開賣一支188元
事實上，「石斛蘭」具有秉性剛強、親切慈愛的特質，如同父親對待子女一般，因此又被譽為「父親之花」，也是許多國家父親節必送的鮮花。而統一企業集團為了向天下父親致敬，準備超過4萬朵「空運進口石斛蘭」，串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、統一佳佳、悠旅生活（星巴克）等超過10個品牌、近1萬個實體通路販售。
8月3日至8月8日期間，可至7-ELEVEN限定門市選購「空運進口石斛蘭」，每支售價為188元，數量有限售完為止。同時7-ELEVEN也貼心推出限量精品巧克力禮盒加價購，除了送給父親蘭花之外，提供另一個贈禮選擇。