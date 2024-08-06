奧運游泳／暗諷？美名將「飛魚」費爾普斯：藥檢陽性就該終身禁賽

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中國國家游泳代表隊在今年4月，被爆出有23名游泳運動員在2021年吃到「污染食物」，藥檢中被查出服用小劑量的曲美他嗪，但仍被獲准參加東京奧運。今年的巴黎奧運他們則接受了嚴格的藥物檢測，根據國際奧會（IOC）發言人Mark Adams指出，他們一月至今已經檢測了多達600次之多。
飛魚受訪指稱 若藥檢陽性就該終身禁賽
而「飛魚」Michael Phelps稍早受訪時則指出，「如果運動員的藥物檢測結果呈現陽性，就應該永遠都不能再參加比賽，一切都應該結束。我堅決認為一次陽性，就應該被處以終身禁賽。」
Michael Phelps在採訪當中，還重申了此前英國游泳選手Adam Peaty的看法：「如果每個人接受的檢測並不相同，那我會認為這個問題很嚴重，因為這意味著賽事不公平。如果你要承擔風險而不做檢測，那你就不該出現在賽場上。」
「我的職業生涯，人們都說我是騙子。但我每周都會做更多的檢測，為什麼這麼多，因為我沒有作弊，我很清白，結果也很明顯，我奪冠清清白白，23面奧運金牌都是清清白白的。但在之前比賽的時候，我認為有人使用了不公平的方式，我猜測有人使用興奮劑，但這我沒法控制。」
「必須做的是，每個人都應該做同樣的檢測，測試全世界的每個運動員，如果你的檢測呈現陽性，你就該永遠退出，不再被允許參加比賽。看到人們花了4年時間努力備戰奧運，卻被作弊者奪走冠軍，我真是心碎，這顯然不對，我對此深信不疑並且一直堅信，奧運會應該要秉持誠信。」Michael Phelps如此說到。
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