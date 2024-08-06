大雷雨警戒／國家警報連發！台南等8縣市小心淹水　警戒區一次看

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🟡15:00發布，屏東縣、高雄市、臺東縣
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉
📍高雄市：大寮區、大樹區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區、茂林區
📍臺東縣：達仁鄉
🟡14:56發布，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣
📍彰化縣：二水鄉、溪州鄉
📍南投縣：竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、水里鄉、信義鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
📍嘉義縣：大林鎮、梅山鄉、阿里山鄉
🟡13:31發布，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市
📍彰化縣：田中鎮、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉
📍南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉、信義鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、大內區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區
📍高雄市：六龜區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區
🟡12:50發布，高雄市、屏東縣
📍高雄市：鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉