全球股災「若向下修正如滾雪球可怕」　謝金河：世界的震央在日本

嚇壞！華爾街「恐慌指數」飆升4年來新高　分析師：警報尚未解除

▲美股 股災 華爾街。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股 股災 華爾街。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著全球股市大幅下跌，美國經濟閃現衰退訊號，加上微軟等多個科技公司交出令人失望的財報，使得被稱為「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）在週一（5日）狂飆，暴漲64.9%、收38.57點，創2020年10月以來收盤新高，甚至盤中一度大漲至65.73點，顯示投資人的恐慌情緒蔓延。

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綜合媒體報導，由於美國7月份非農就業報告弱於預期，市場擔心美國經濟前景，四大指數皆收跌，VIX指數上週五（2日）收盤突破20點，終止連續190天收盤價低於20點，為2018年二月以來最長連續日數。

週一，美股再度出現恐慌性拋售，VIX指數盤中漲幅一度高達181%、來到65.73點，創2020年3月30日以來盤中新高，終場暴漲64.9%、收38.57點，創2020年10月28日以來收盤新高。8月迄今，VIX指數已狂漲135.76%。

VIX指數為反映市場對未來股市的擔憂程度。投資人通常將VIX指數視為「反向」指標，在市場大跌期間會向上飆升然後，隨股市復甦而滑落。在2020年3月正處新冠疫情期間，當時美國聯準會（Fed）因應新冠疫情大流行，採取緊急行動後不久，VIX指數也創下85.47高點。但自疫情趨緩後，VIX指數一直保持低迷，通常低於20點。過去在美股「波動性末日」（Volmageddon）、2018年2月5日當天，VIX也曾飆漲115%。

諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人湯姆李（Tom Lee）在CNBC節目《Squawk Box》表示，投資人必須關注VIX指數每當VIX觸頂並開始拉回，股市可能快速反彈。

不過Ballast Rock Private Wealth資深財富顧問卡羅爾（Jim Carroll）直指，VIX上週五(2日)也曾從高點拉回，週末卻持續飆升，因此不能夠將週一的走勢，看成「警報已解除」。

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