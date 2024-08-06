特企／「味熟」在台南品味家的溫暖　體驗獨特日式美食

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在品牌名稱和LOGO的設計過程中，創辦人與設計師進行了深入的討論。他不希望這家店只是普通的日本料理店名，因此分享了自己的背景故事：他是早產兒，日文稱為『未熟兒』。這讓他聯想到，顧客會反覆光顧一家店，一定是因為那家店的人情味與熟悉的味道。因此，品牌名稱「味熟」就此誕生。
關於LOGO的設計，這間店所在的建築已有80年的歷史，擁有台南特有的鐵花窗。創辦人便以此為靈感，結合橘色作為代表色，象徵台南特色古蹟孔廟的磚瓦色。希望客人在享用美食的同時，也能感受台南獨特的古蹟文化。
味熟的招牌商品「你說我做丼」和「相信老闆丼」背後有著創辦人的獨特理念。他喜歡讓顧客自己選擇食材，這樣每天製作餐點都有不同的樂趣，也增添了顧客每次用餐的期待感。
為了確保食材的新鮮，創辦人曾親自走訪安平魚市場及水仙宮市場。然而，由於品質不穩定，他最終選擇了每天從台中直送的新鮮魚貨。味熟的店面僅有20個座位，採取售完為止的模式，確保生魚片始終保持最新鮮的狀態。服務方面，創辦人要求自己及店內夥伴以親切和熱情的態度，待客如同家人和朋友。
創辦人回憶道:「在疫情期間，雖然只能提供外帶服務，但許多顧客會留下小便利貼，並寫滿了鼓勵的話語。」這些溫暖的回饋，成為創辦人和團隊堅持不懈的重要動力。隨著經驗的累積，創辦人計劃在2至3年內，推出心目中最理想的味熟2.0，希望能帶給支持味熟的顧客更棒的用餐體驗。
味熟這家店，從創立至今，始終堅持新鮮食材和真誠服務，並在顧客的支持下，不斷成長與進步。未來的味熟，將繼續為顧客帶來更多美味與驚喜。