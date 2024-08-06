拿金牌又父親節！網購、外送優惠齊發　Uber會員折百、蝦皮推免運

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📍Uber Eats
▪︎即日起至8月12日前輸入優惠序號「羽球奪金」，可再享 2 次訂餐滿 599 元折 100 元優惠。
▪︎即日起至8月13日，訂路易莎的「甜磚壓＋飲品」、「西西里咖啡」、「芒果綠茶」，可享有買1送1。
▪︎即日起至8月13日，台灣鹽酥雞熱門品項甜不辣、豆干、糯米腸
▪︎即日起至8月13日，大苑子蔓越莓冰醋和仙草干茶都有買1送1
▪︎即日起至8月13日，Uber One 會員輸入折扣碼「愛爸爸」，單筆訂單滿450元即可再享8.5 折優惠，單筆最高抵100元。
📍foodpanda
▪︎即日起至8 月 11 日前，輸入「對手省省八」，指定餐廳滿 799享8.5 折優惠，最高可折抵 150元。
▪︎即日起至8月8日，輸入「炸翻全場」滿329享8.5折，最高折抵70元。
🟡網購平台
📍蝦皮
▪︎8月8日選擇蝦皮店到店物流享49元起免運
▪︎8月8日全站消費滿299元起享超商免運（每人3張，1張限0點到2點使用；2張全天皆可使用）
全站、商城券9折起，再送888元優惠券
▪︎8/8 全站任下1單抽「東京奇幻假期雙人行」與「巫師入場套裝組」
▪︎8/8玩寶箱遊戲就抽飛利浦Prestige旗艦智能系列三刀頭電鬍刀、888蝦幣
📍momo
父親節當日限定「霸氣回饋三重奏」獨享夜貓加碼回饋、滿額送mo幣、電影福袋好禮等。momo進駐「2024大稻埕夏日節」市集，8月10日15:00至21:30「momo直播攤位」與民眾相見歡，凡前往攤位完成指定分享任務，即可獲得限量mo幣摺疊扇，不只涼夏消暑也可兌換mo幣；活動當日還有三波搶紅包活動火熱動員，最高999元mo幣、mo店+免運劵等大放送。
📍Yahoo
Yahoo奇摩拍賣每週二推出全站滿199元7-ELEVEN取貨免運，天天享運費29半價，歡慶台灣羽球賽事得勝
📍PChome 24h
台灣羽球男雙再度奪金，全台颳起羽球旋風。PChome 24h購物近日包含羽球拍、羽球鞋的關鍵字搜尋量皆衝出60日以來的高點，拉抬羽球用具近一個月的業績較去年同期有近40%的成長。羽球品牌VICTOR勝利體育所推出的戴資穎系列商品銷售表現尤其突出。同時，麟洋相關商品如Yonex Nanoflare 800系列羽球拍的買氣也見上揚。
📍Coupang 酷澎
▪︎Gillette吉列 Labs 極光系列刮鬍刀組，下殺5.4折約1066元，內含刀架、刀頭、刀座跟旅行盒。
▪︎KALDIN 鈦塗層手沖咖啡壺組含手沖壺、濾杯、玻璃壺、計量匙與濾紙，特價後874元
▪︎HWC黑沃咖啡馬卡龍系列咖啡掛耳禮盒同樣下殺4.6折
▪︎CAMELBAK Podium Chill 保溫水壺約460元
🟡家電品牌
📍LG
線上官方商城更於8月5日起至 8月11日指定商品6.8折起。消費滿 18,888 元現折 888元、滿52,888元現折5,288元，還可與LG線上官方商城新會員95折優惠疊加使用。自LINE購物進入LG線上官方商城，結帳後可享15%LINE POINTS(上限1500點)加碼回饋。
📍雙全國際
家電3C代理商雙全國際旗下擁有PHILIPS行動電源系列、DIKE清潔家電如除蟎機、吸塵器等，還有季節家電如電風扇、水冷氣、個人護理類的FLYCO刮鬍刀等產品，父親節檔期祭出網購優惠三重奏，第一重消費滿888元，登記就送8.8折優惠券；第二重行動電源、清潔家電等指定商品任選兩件享9.5折；第三重，結帳消費滿1元以上，即贈80%購物金。即起至8月31日止，優惠可合併使用。