奧運金牌王齊麟網封「Threads海巡署長」　「脆」怎麼用報你知

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由 Instagram 團隊打造全新社群平台 Threads，發音與「脆」相近。被視為文字版的IG，但觀察這一年的貼文，可以發現不少人在發文時還是會附上圖片，據官方統計， 63% 的串文為純文字，沒有圖片或影片。超過 25% 的串文包含照片。
🟡Threads哪些族群最常用？
Threads 在亞洲廣受歡迎，尤其印度、日本與台灣等社群非常活躍。與全球平均相比，台灣人在使用 Threads 時更常「引用」串文。此外， 67% 的 Z 世代最愛在 Threads 上關注娛樂相關的消息，並且透過 Threads 上標註的主題追蹤話題最新進展。 Z 世代與千禧世代都喜愛語音留言功能，但接近一半的 X 世代與嬰兒潮世代不知道該功能。
🟡如何註冊
使用 Instagram 帳號即可直接註冊，如果已經有IG帳號直接綁定就可以直接搬運IG上的好友，可以追蹤IG相同的帳號。
🟡發文的限制
Threads貼文可加入圖片10張，文字最多500字、影片長度5分鐘，同時也能轉分享。
🟡Threads哪些地方贏過Ｘ？
推特發文字數280字、影片長度140秒、可見不雅內容。Threads幾乎是一倍的發文量，且限制裸露情色相關串文。
🟡串文下4功能
和IG大同小異，依序為：按愛心、回覆、轉發或引用到自己的串文、轉分享到推特或是其他平台，使用「＠」級可標註特定對象。
🟡能直接噤聲、隱藏
遇到讓你感到不舒服的串文，點擊帳號右邊的「…」功能選單來噤聲、隱藏、封鎖、檢舉，且隱藏字詞適用於串文下的回覆、動態消息、搜尋、個人檔案等，設定後也會同步套用至 Instagram 收到的留言。在個人檔案頁面右上方的 點擊「隱私設定」內的「隱藏字詞」再選擇「管理自訂字詞」後 新增想要隱藏的字詞、短語或表情符號即可。
🟡可自行過濾互動對象
在大家暢所欲言的 Threads 上，有些話題只想與熟悉的朋友分享，不想被陌生人借題發揮或亂入討論，可以透過管理「引用串文」的開放對象，在每篇串文中，選擇僅開放給追蹤名單上的人引用，或完全關閉引用功能，主動篩選與誰在社群上互動。