卓文萱只和王建民握手「跳過許基宏」？她親自還原始末：沒注意到
實力派歌手卓文萱於上週六（3日）在中信兄弟舉辦的「CHANNEL B」K歌主題週活動帶來精彩演出，不僅與3萬多名觀眾一同熱唱多首經典歌曲，解鎖了首登台北大巨蛋的成就，更一圓兒時運動員夢想，穿上專屬球衣與王建民互動，直呼「2024是自己的解鎖年」。不過她在場上只和王建民握手，卻忽略許基宏伸出的手，對此她解釋，當下沒有注意到對方有伸手，加上自己比較害羞，如果下次有機會一定會好好握手。
記者朱祖儀／綜合報導
卓文萱被問到第一次於大巨蛋登台的感想，她表示在彩排時就相當期待與興奮，雖然曾於小巨蛋參與「快樂天堂滾石30演唱會」，並且擔任「2017超級巨星紅白藝能大賞」的紅隊開場嘉賓，但大巨蛋的規模完全是另一個層級。當天是3個場次中人數最多的場次，卓文萱一連演唱了4首歌曲，包括經典的〈Super No.1〉、〈愛我好嗎〉、〈不要不要〉，以及今年推出的新歌〈你超啤的〉，全場觀眾紛紛點亮手機燈海並萬人大合唱，讓卓文萱的腎上腺素飆升、狂起雞皮疙瘩。
除了精彩的演出之外，卓文萱在中場時提到，自己原本的夢想其實是當運動員，曾於國小時加入壘球隊擔任投手及游擊手的位置，當天身著的19號球衣就是當年的背號，是很重要的數字。現在以歌手的身份站上球場，也算是另類圓了兒時的運動員夢。
而卓文萱與球員互動的插曲也成熱門話題，在演唱壓軸歌曲〈不要不要〉時，卓文萱走向球員休息區和球員小孩一一擊掌，最後開心與王建民握手後，卻跳過位於最後的許基宏，導致許基宏略顯尷尬。卓文萱表示，「其實我沒注意到許基宏有伸出手，且我當時害羞又不好意思主動伸手，才沒和許基宏互動。後來發現是自己錯過了許基宏準備好的手，便趕緊發文標記對方致意，希望下次有機會可以用雙手好好的與他握手。」