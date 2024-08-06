鬼月探恐怖片場景！跟著電影劇情去拜廟 「台中製造」這樣玩
台中市政府近來全力協助國內外劇組到台中拍片，透過「台中製造」進行城市行銷，今年光是在台中拍片的電影，在台北電影獎就入圍13個獎項、獲7項大獎，其中於去年上映的《粽邪3：開鬼門》，以海線地區做為主要拍攝地，影片中大量取景的3家廟宇，在海線都頗具知名度。時值農曆7月，朝聖恐怖電影場景之餘也能另類拜廟，實地體驗真實場景和電影虛擬世界的不同。
記者顏幸如／台中報導
去年鬼月上映的《粽邪3：開鬼門》，今年7月獲得台北電影節的最佳電影行銷獎，影片有半數場景在台中海線拍攝，包括梧棲、大甲、龍井、清水等，將台中海線特有的海港及廟宇景觀將呈現在大銀幕。
《粽邪3》劇情中，男主角張庭瑚的父親李興文是戲班班主、馗爺乩身，因此有大量的廟宇場景，台中市政府新聞局表示，電影在梧棲真武宮、梧棲朝元宮、清水護安宮等3家廟宇大量取景，其中李興文為了救子，在鬼月跳鍾馗的寺廟，就是主祀城隍爺的清水護安宮，在海線信眾心中，一樣是在陰間除暴安良。
梧棲真武宮則是劇中歌仔戲外台戲的重要場景，是建於清治時期的市定古蹟，與梧棲朝元宮相距不到100公尺，朝元宮媽祖被稱為「梧棲媽」，拍攝期間，3家廟宇都熱情配合；兩家廟宇中間是知名的梧棲老街，在劇中演繹鬼門開的陰森夜景，平日雖人煙不多，但附近的歷史建築梧棲出張所，是知名的文青景點，假日遊客如織。附近還有梧棲漁港、三井outlet，都是好吃好玩的順遊景點。