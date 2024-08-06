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奧運現場／中華男團八強賽抗日　林昀儒帥爆！擊退強敵張本智和

▲林昀儒在巴黎奧運男單8強賽止步，今帶領男團8強出賽，盼能朝獎牌邁進。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒在巴黎奧運男單8強賽止步，今帶領男團8強出賽，盼能朝獎牌邁進。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣桌球男團今(6)日在8強賽對決日本，排點仍複製前一場贏埃及的模式，首點男雙交給「師徒組合」莊智淵/高承睿，第二點男單由林昀儒擔綱，第三點男單則是高承睿。中華隊首點以0：3丟掉，林昀儒則以3：2驚險獲勝，戰局形成1平，現在正進行第三點賽事。

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賽前莊智淵就直言日本雙打不好對付，果然中華隊碰上篠塚大登／戶上隼輔居於劣勢；首局雙方鏖戰至7平，但日本組合連拿4分，旗開得勝。第二局莊智淵/高承睿還是無法突破，以5：11在丟掉一局。

雙打關鍵第3局，形成拉鋸戰，雙方一路糾纏至9平，不過日本組合拉尾盤，連拿2分，最終直落三，日本先搶下第一點勝利。

▲巴黎奧運桌球團體賽，中華男團「師徒檔」莊智淵、高承睿聯手在雙打出陣。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運桌球團體賽，中華男團「師徒檔」莊智淵、高承睿聯手在雙打出陣。（圖／記者陳云茹攝）
林昀儒第二點扳回一城

第二點男單上演「台日一哥」對決，林昀儒提拍上陣碰上張本智和，雙方戰況膠著，林昀儒前4局分別以11：9、9：11、11：7、3：11，戰成平手。

關鍵第5局，張本智和搶得先機取得4：1領先，不過林昀儒穩住陣腳，連拿5分，尤其反手擰球發威，最終11：6搶下勝利，幫助中華隊將戰局追成1平

國際桌球總會今也公布最新排名，台灣一哥林昀儒上升至第7名。高承睿則退到35名，老將莊智淵也下滑至40名。

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