奧運籃球／落後24分神奇大逆轉！塞爾維亞95:90淘汰澳洲晉級4強

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35歲的「澳洲王」Mills今天展現老將價值，首節他5投4中拿12分，包括3投2中的三分球，率澳洲節末打出一波12：0猛攻，加上雷霆新秀Josh Giddey也有5投4中拿8分演出，澳洲隊首節就灌進31分，帶著14分領先進入第二節。
第二節Mills又連進2球中距離，加上Duop Reath快攻灌籃，讓澳洲領先到24分，澳洲一度取得46：22優勢。
塞爾維亞在Nikola Jokic發揮下追分，Marko Guduric外線破網帶出一波15：2攻勢縮小比分，半場打完將最多24分差距縮小到42：54。
塞爾維亞瘋狂追分 Jokic功不可沒
Mills上半場11投8中拿20分，Giddey也有13分進帳。第三節塞爾維亞持續追分，Ognjen Dobric外線開火讓差距縮小到7分，Bojan Bogdanovic發威，讓塞爾維亞追到59：60，剩下3分47秒，Bogdanovic跳投更讓塞爾維亞以一波10：0攻勢逆轉比分。
比分僵持下兩隊打出火氣，2分28秒塞爾維亞Aleksa Avramovic被吹違反運動精神犯規，澳洲Dante Exum2罰1中，但Nikola Jokic2罰俱中，加上兩隊多次出現失誤下，讓塞爾維亞反而帶著67：65領先進入決勝節。
第四節比分拉鋸，3分17秒Giddey底角外線破網後兩隊78：78戰平，Vasilije Micic3罰俱中讓塞爾維亞再取得3分領先，Giddey進球讓比數再追到1分差，澳洲最後一擊交給Mills，他運球晃過對手在1.4秒投進追平中距離，將比賽82：82逼進延長賽。
延長賽前段比數仍拉鋸，Nikola Jokic延長賽首度得分就讓塞爾維亞以91：90超前，25.1秒他中距離再進球，澳洲喊暫停後又出現發球失誤，最終塞爾維亞就以95：90辛苦搶下4強席位，下戰將和衛冕軍美國與巴西之戰的勝家爭金牌戰門票。
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