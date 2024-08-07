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奧運男籃／美國隊122：87大勝巴西！4戰共贏了99分　4強全數出爐

▲2024巴黎奧運男籃8強戰，美國男籃以122：87巴西，「巴西KD」Bruno Caboclo轟下全場最高的30分，但不影響比賽戰局，美國隊以Anthony Edwards的17分為最高。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃8強戰，美國男籃以122：87巴西，「巴西KD」Bruno Caboclo轟下全場最高的30分，但不影響比賽戰局，美國隊以Anthony Edwards的17分為最高。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運男籃8強戰，美國男籃以122：87大勝巴西，「巴西KD」Bruno Caboclo轟下全場最高的30分，但不影響比賽戰局，美國隊以Devin Booker的18分最高，Anthony Edwards17分次之。本屆目前在男籃正賽還沒有球隊能給這支復仇之師製造壓力，在小組賽前3場比賽，他們分別以26分之差擊敗塞爾維亞，17分輕取南蘇丹，21分戰勝波多黎各，目前4戰加起來贏了99分

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美國大勝巴西　男籃4強出爐

這場比賽美國隊鬆鬆寫意拿下勝利，James攻下12分9助攻3籃板3抄截，Joel Embiid得到14分7籃板，Devin Booker斬獲18分3籃板3助攻，Stephen Curry斬獲7分，Kevin Durant得到11分4籃板3助攻，Anthony Edwards斬獲17分4籃板，Anthony Davis得到13分8籃板3助攻2抄截。

巴西方面，「巴西KD」Bruno Caboclo轟下全場最高的30分6籃板，但仍無法幫助球隊贏球。在他們輸球之後，本屆奧運男籃的4強也全數出爐，上半區美國隊將和塞爾維亞再次交手，而另一組則由FIBA世界盃冠軍德國隊與地主法國隊碰頭，兩組都是再次上演小組賽對決。

美國隊上半場鎖定勝局　輕鬆贏球

美國隊先發已經逐漸確定，由James、Curry、Booker、Jrue Holiday和Embiid五人組成的陣容，逐漸獲得教練團信任。首節美國隊打出一波16：2的攻勢拉開領先後，就再也沒有落後過。今天Embiid效率不錯，也投入更多心力在防守上，半場打完他斬獲14分，James已經攻下10分8助攻，美國隊以63：36領先達到27分，比賽實際上已經進入純消耗時間。

易籃再戰後，美國隊就打得放鬆許多，防守強度下滑不少，Caboclo不斷得分，但雙方分差沒有縮小，還是維持在25分左右，最終就以122：87的差距順利進入到四強之中


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