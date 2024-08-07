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美股隨「日經絕地反彈」結束3連跌！逢低買盤湧現　道瓊漲近300點

▲隨著市場進入Q3，摩根士丹利知名空頭分析師研判，美股極可能在大選前回檔10%修正。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著市場進入Q3，摩根士丹利知名空頭分析師研判，美股極可能在大選前回檔10%修正。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美股再經歷連續3天大跌後，逢低買盤湧現，此外美國債券市場反彈，再加上日本股市反彈提振了市場人氣，美股週二（6日）收高，但由於對經濟放緩的擔憂揮之不去，回彈漲幅有限，道瓊工業指數上漲294.39點，標普500指數、科技股佔比較高的那斯達克指數收漲超過1%。

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科技巨頭迎來復甦

「科技7巨頭」股票週一市值蒸發逾6500億美元，但週二走勢回暖。資金湧向科技股，輝達漲超 3.7%、特斯拉上漲0.88%、微軟上漲1.13%、Meta上漲3.86%。不過，因股神巴菲特賣了近半蘋果股份，蘋果股價收黑。

而隨著比特幣穩定，區塊鏈類股揚升，受惠於財報利多，有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工升超 3%。

台積電傳出明年可能再調漲晶圓代工價格，先進製程3奈米和5奈米報價漲幅3%至8%。台積電ADR勁揚超5%，報每股155.39美元。

日股暴漲提振全球市場情緒

日圓套利交易的大幅減少也加劇市場波動。日本央行上週加息，導致日圓升值，這影響了交易員介入連假貨幣購買其他全球資產的做法。然而日圓週二大幅上漲後回落，加劇人們對套利交易的擔憂。

全球金融市場的劇烈波動是多種技術因素共同作用的結果，而不僅僅是由多種因素引發的擔憂。巴克萊（Barclays）策略師稱，導致市場出現極端波動的「完美風暴」，其中一個中心為東京，投資者以低成本借入日圓並將現金投資於世界其他地方的交易。由此導致這些投資退出可能加速了全球市場下跌。

日本股市周二反彈提振市場人氣，日經225指數創下2008年10月以來最佳單日漲幅，飆升10.2%。此前一天，該指數經歷了1987年以來最糟糕的交易日，下跌12.4%。

美國債券市場

由於對美國聯準會（Fed）即將降息的預期升溫，美國國債收益率攀升，收復了自4月份以來的部分大幅跌幅。

10年期美國國債收益率從週一晚些時候的3.78%升至3.89%。週一該收益率一度跌至3.70%以下，當時市場恐慌情緒高漲，投資者猜測聯準會甚至可能不得不召開緊急會議以迅速降息。

華爾街分析

不過華爾街仍有聲音在敦促人們保持謹慎。投行高盛認為，近期市場修正可能尚未結束，高估值和美國失業率從低位上升是兩項最為緊張的因素，表明美股尚未完全擺脫困境，但該投行認為全面熊市的機率不大，美國仍有可能避免衰退。

投資公司史帝弗（Stifel）法人股票策略主管班尼斯特（Barry Bannister）警告稱，由於美國經濟放緩和通膨率居高不下，未來股市可能還會進一步下跌。他預測，今年下半年，美國經濟和通膨率都將比華爾街大多數人預期的更糟糕。

他在一份報告中警告稱，股市「下跌並不是曇花一現」，並稱「現在反彈還為時過早」。

標普500指數今年已創下數十個歷史新高，今年迄今仍上漲逾10%，部分原因是人工智慧狂熱技術。批評人士表示，在很多情況下，過度樂觀情緒導致股價過高。

道瓊工業指數上漲294.39點或0.76%，收報38997.66點。

標普500指數揚升53.70點或1.04%，收5240.03點。

那斯達克指數上漲166.78點或1.03%，收16366.86點。

費城半導體指數走升48.12點或1.06%，收4567.57點。

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