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孟加拉動盪　諾貝爾和平獎得主獲任臨時政府要職

▲諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）已獲任命為孟加拉臨時政府首席顧問。（圖／美聯社／達志影像）
▲諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）已獲任命為孟加拉臨時政府首席顧問。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社達卡7日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）已獲任命為孟加拉臨時政府首席顧問，因應前1天因暴力鎮壓學生示威行動後總理哈希納（Sheikh Hasina）辭職並逃往國外。

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路透社引述當地昨晚的報導指出，根據聲明和總統府多位官員的說法，總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）與學生領袖以及三軍首長舉行會議後，任命尤努斯此職。

紐約時報報導，孟加拉學生團體7月因反對公務員職缺配額制度發起示威，因政府鎮壓而逐漸升溫成哈希納執政15年來最嚴重動亂，1個月來死於衝突者超過300人，單4日當天就死亡近百人。哈希納5日因流血示威失控，倉皇下台並外逃。

學生領袖表示，他們希望尤努斯出任臨時政府首席顧問；尤努斯發言人則表示他已同意接下職務。尤努斯目前人在法國巴黎就醫，預料很快就會返回孟加拉首都達卡（Dhaka）。

目前還不清楚臨時政府接管的日期。然而，學生團體「學生反歧視運動」（SAD）領袖納希．伊斯蘭（Nahid Islam）向媒體表示，總統沙哈布丁同意「將於最短時間內籌組」臨時政府。

沙哈布丁昨天解散國會，藉此回應學生領袖和主要反對派孟加拉民族主義黨（BNP）的主要訴求。孟加拉民族主義黨要求於3個月內舉行選舉。

尤努斯昨天在聲明中告訴法新社：「如果孟加拉需要採取行動，為了國家也為了同胞的勇氣，那我將接受。」他同樣呼籲舉行自由選舉。

84歲的尤努斯和他創辦的微額貸款組織「鄉村銀行」（Grameen Bank），因提供低於100美元的小額貸款給鄉村窮困民眾、協助數百萬人脫貧，於2006年獲頒諾貝爾和平獎殊榮。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130807

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