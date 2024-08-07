空中英語教室創辦人彭蒙惠逝世 超有愛遺囑曝：把所有一切全捐出
老師永遠下課了！救世傳播協會暨空中英語教室創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham），8月5日剛過完98歲生日，於8月6日下午6點47分，因年長多重器官衰竭，於台北淡水馬偕醫院逝世，享耆壽98歲。彭蒙惠老師在遺囑中特別交代：「把所有一切全捐出。」
記者徐銘穗/綜合報導
1926年於美國西雅圖出生的彭蒙惠，在基督教信仰家庭長大，21歲時離家遠赴中國上海，後因遭遇戰亂，輾轉到台灣，並選擇前往極缺宣教士的花蓮服務，在台深耕逾70年，曾於2002年獲總統府頒發「紫色大綬景星勳章」，美國華盛頓州西雅圖市政府則於2014年宣布4月2日為「彭蒙惠日」，表揚她這一生對華人的卓越貢獻。
救世傳播協會董事長洪善群表示，真正的下課時候，終於到來！彭老師最後長眠之地選在台北陽明天境，可以俯瞰救世傳播協會，那是彭蒙惠老師對華人最起初的愛與最具體的落實。她為信仰一無所求，因著基督無所缺憾，心裡從來沒有退休的念頭，每一次吹奏著她的小喇叭，她總念茲在茲、不厭其煩的叮囑大家：「你拿到天國的護照了嗎？」
洪善群感懷，彭老師終於與76年前來華，在西雅圖碼頭一別即成訣別的父母在天上團聚，更能夠面對一生拚赴的基督信仰；她是最稱職的英語老師，底子裡從來都是那樣，義無反顧、頭也不回的宣教士。
救世傳播協會會長謝光哲表示，彭老師於1962年創辦空中英語教室，1963年創辦天韻合唱團，一生致力於英語教學和福音音樂傳教。彭老師的「彭蒙惠紀念音樂會」將遵從彭老師的遺願，她一向喜歡熱鬧，喜歡我們開心，她說她希望參加她音樂會的人是快樂開心的來參加，因為她已到天堂和耶穌及父母、兄弟姐妹見面了。
彭蒙惠早就把台灣當成自己家，曾於2003年預先立下遺囑，選擇火化，歸葬於淡水的基督教墓園。救世傳播協會暨空中英語教室治喪委員會近期將決定「彭蒙惠紀念音樂會」的時間和地點。