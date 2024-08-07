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不僅球拍被踩斷！中國桌球選手爆冷出局　還遭瑞典女記者故意衝撞

▲中國球王王楚欽被視為是奪下桌球男單金牌的熱門人選之一，但昨日他碰上來自瑞典的好手莫雷加德（Truls Moregardh）卻踢到鐵板，以2：4遭到淘汰，意外止步32強。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國球王王楚欽被視為是奪下桌球男單金牌的熱門人選之一，但昨日他碰上來自瑞典的好手莫雷加德（Truls Moregardh）卻踢到鐵板，以2：4遭到淘汰，意外止步32強。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國球王王楚欽在本屆巴黎奧運話題不斷，先是在混雙金牌戰結束後，球拍遭到記者踩斷，後續在男單比賽中還爆冷輸給瑞典選手莫雷加德（Truls Moregardh），奪金夢也因此破滅。最新消息傳出，王楚欽還在接受採訪時，遭到一名瑞典女記者刻意衝撞，目前該名女記者已經遭巴黎奧運主辦單位禁止進入賽場。

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綜合中國媒體報導，網路上一段影片顯示，王楚欽當時拉著行李箱，在比賽會場場邊接受採訪，此時一名身穿灰色背心、兩手拿著攝影器材的女記者，朝著王楚欽的方向走去，沒多久兩人就撞在一起，王楚欽還被撞到往後仰並退後了半步。

從影片中可以看到，這名女記者原先是直線行走，突然靠向王楚欽，疑似故意撞向對方後走開。王楚欽事後一臉茫然，身旁的工作人員見狀則上前了解情況。

有媒體報導稱，當時王楚欽才在桌球男子單打賽中敗給世界排名第26的瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），大爆冷門出局。

報導指出，巴黎奧運主辦單位已經宣佈對這名編號1717號的瑞典女記者進行處罰，禁止她進入奧運會的任何比賽現場。據悉，該名記者是一名瑞典記者。

這段影片隨即在網路上引起熱議，因為不久前，王楚欽才發生球拍遭踩斷的事件。有不少中國網友在社群平台微博上議論紛紛，甚至還出現了陰謀論，有人猜測踩斷桌球選手王楚欽球拍的就是這名瑞典女記，目的是為了幫助要和王楚欽對戰的瑞典選手。


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