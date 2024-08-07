KAT-TUN中丸雄一才閃婚7個月！爆「約女大生開房」 公司回應怒了
日本偶像男團KAT-TUN的40歲成員中丸雄一，在今年1月時宣布與日本電視台的31歲女主播笹崎里菜閃電結婚，讓外界都相當驚喜，粉絲們也都紛紛獻上祝福。沒想到，中丸雄一卻在7日無預警宣布暫停一切演藝事業，後來也爆出他跟女大學生開房間的醜聞，而經紀公司也發聲證實，並表示：「無法原諒！」掀起各界關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
閃婚後愛情事業兩得意 中丸雄一卻偷吃女大生
中丸雄一在結婚之後，事業也發展得相當順利，手上握有3大電視台的綜藝節目工作，可以說是愛情事業兩得意。不料，中丸雄一卻在7日無預警宣布暫停出演這3個熱門節目，讓外界都在議論原因為何。
根據《週刊文春》報導，中丸雄一被拍到跟一位東京正妹女大學生一起去日本連鎖飯店APA HOTEL開房間的證據畫面，而且女大生的長相還神似有著「千年一遇美少女」封號的橋本環奈。
經紀公司火速發聲回應 宣布暫停中丸雄一演藝事業
而中丸雄一的經紀公司在《週刊文春》還沒公開詳細的內容時，隨即出面發聲證實這個醜聞，經紀公司表示：「中丸雄一非常嚴肅地接受這一切，並深刻反省。對於這次中丸雄一的行為，最為一個在社會上有影響的力的人，他明顯缺乏自覺和責任的行為，公司也無法原諒，也感到非常遺憾。」
此外，經紀公司也提到：「中丸雄一對於造成家人和對方造成的痛苦，感到深深的抱歉，關於今後的事宜，包含他本人的意願，我們決定讓他暫時停職。」