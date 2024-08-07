輝達新推B200A攻OEM　估2025年高階GPU出貨年增55%

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TrendForce預期B200A的熱設計功耗(TDP)將比B200低，搭配該晶片的GB Rack solution可採用氣冷散熱方案，2025年可望較不受設計難度高且複雜的液冷散熱影響，造成出貨延遲等狀況。
B200A的記憶體規格將採用4顆HBM3e 12hi，總容量為144GB。預期OEMs應會於2025年上半年後正式拿到B200A晶片，這個供貨時間點能讓延遲至今年第三季才能放量的H200有更多被市場採用的機會，避免產品線相隔太近而產生衝突。
根據TrendForce對供應鏈的調查，2024年輝達的高階GPU出貨將以Hopper平台產品為主，除針對北美CSPs、OEMs出貨H100、H200等機種，針對中系客戶則以搭載H20 的AI server為主力。預估H200在2024年第三季才能開始放量、成為輝達主流機種，並延續至2025年。
TrendForce指出，Blackwell系列於2024年仍在前期出貨階段，進入2025年，Blackwell將成為出貨主力，以效能較高的B200及GB200 Rack滿足CSPs、OEMs對高階AI server的需求。
而B100屬過渡型、主打耗能較低的產品，在輝達出貨完既有CSPs訂單後，B100將逐漸被B200、B200A及GB200 Rack取代。TrendForce預估，2025年Blackwell平台將占輝達高階GPU逾8成，並促使輝達高階GPU系列的出貨年增率上升至55%。