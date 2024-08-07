逛街耍官威？藍營爆真相：綠和大麻CEO聚餐、對方還涉兒童性虐待

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怎料卻被踢爆，凌濤竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵。
對此，國民黨今天作出反擊，同為本次訪團成員的康晉瑜直指，綠營及側翼說自己拚僑宴、說在野在逛街，可能面臨史上大翻船。
康晉瑜解釋，為何決定不去民進黨代表團邀約的「僑宴」，因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。
康晉瑜說，代表團裡面有很多青年代表，我們不願意代表中華民國，卻跟大麻沾上邊。所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。所以不是我們要求「逛街」，而是這是外交部安排的表訂自由參訪行程。看看千禧公園、密西根大道、星巴克文化館。
康晉瑜也翻出民進黨「脫隊」餐敘對象，該名「Charles Wu」正在經營一間Chi’Tiva的品牌，當進入網址就會發現Chi’Tiva根本是一家大麻公司，除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品。
康晉瑜續指，Charles Wu 他過去還是另外一家公司Nexem的CEO，Nexem這間公司查一下就發現，他擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。
康晉瑜再指，繼續細看Charles Wu的Linkedin 發現，他在2019年的時候曾經發表過一篇文章，自承自己被他的前妻指控「兒童性虐待」，還導致他的監護權的擱置。
康晉瑜直言，總結來說，民進黨就是「脫隊」赴約了一場大麻業者的餐敘，而這位人士還疑似涉入「兒童性虐待」。
康晉瑜說，原本都不願意提起，因為對內雖然國民黨與民進黨是競爭關係，但是對外仍是一起爭取國際支持，但民進黨議員陳乃瑜等人配合惡意抹黑，上電視卻洋洋得意說這是去拚外交，反黑我們。
康晉瑜痛批，民進黨要「脫隊」請自便，但我們希望照著外交部的既定行程走，還被黑去購物，現在真相出來了，民進黨及側翼名嘴，簡直大翻船，「如果國民黨這樣叫為了購物，民進黨是為了大麻嗎？」