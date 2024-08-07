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逛街耍官威？藍營爆真相：綠和大麻CEO聚餐、對方還涉兒童性虐待

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前訪美遭踢爆耍官威。（圖／翻攝凌濤臉書）
▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前訪美遭踢爆耍官威。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者林怡昕／台北報導

日前有週刊踢爆，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨外交部的跨黨派代表團赴美參加共和黨全國代表大會時，不參與代表團團長安排的餐敘，去逛街完還耍官威。今（7）日國民黨副發言人康晉瑜反控，真相是民進黨「脫隊」赴約了一場大麻業者的餐敘，而這位人士還疑似涉入「兒童性虐待」。

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根據《鏡週刊》報導，國民黨代表團日前隨團赴美參加共和黨全國代表大會，行程中，代表團團長陳明真透過熟識的台僑牽線，安排與伊利諾州政要及多位友台連線州眾議員晚餐，但藍、白興趣缺缺，因此在逛完千禧公園後，綠營與藍白團員分開跑行程。

怎料卻被踢爆，凌濤竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵。

對此，國民黨今天作出反擊，同為本次訪團成員的康晉瑜直指，綠營及側翼說自己拚僑宴、說在野在逛街，可能面臨史上大翻船。

康晉瑜解釋，為何決定不去民進黨代表團邀約的「僑宴」，因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。

康晉瑜說，代表團裡面有很多青年代表，我們不願意代表中華民國，卻跟大麻沾上邊。所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。所以不是我們要求「逛街」，而是這是外交部安排的表訂自由參訪行程。看看千禧公園、密西根大道、星巴克文化館。

康晉瑜也翻出民進黨「脫隊」餐敘對象，該名「Charles Wu」正在經營一間Chi’Tiva的品牌，當進入網址就會發現Chi’Tiva根本是一家大麻公司，除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品。

康晉瑜續指，Charles Wu 他過去還是另外一家公司Nexem的CEO，Nexem這間公司查一下就發現，他擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。

康晉瑜再指，繼續細看Charles Wu的Linkedin 發現，他在2019年的時候曾經發表過一篇文章，自承自己被他的前妻指控「兒童性虐待」，還導致他的監護權的擱置。

康晉瑜直言，總結來說，民進黨就是「脫隊」赴約了一場大麻業者的餐敘，而這位人士還疑似涉入「兒童性虐待」。

康晉瑜說，原本都不願意提起，因為對內雖然國民黨與民進黨是競爭關係，但是對外仍是一起爭取國際支持，但民進黨議員陳乃瑜等人配合惡意抹黑，上電視卻洋洋得意說這是去拚外交，反黑我們。

康晉瑜痛批，民進黨要「脫隊」請自便，但我們希望照著外交部的既定行程走，還被黑去購物，現在真相出來了，民進黨及側翼名嘴，簡直大翻船，「如果國民黨這樣叫為了購物，民進黨是為了大麻嗎？」



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