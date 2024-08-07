被列「懲治台獨頑固分子」專欄 王定宇諷：終於進到數位化時代
中國國台辦今（7）日在官方網站上新增「依法懲治台獨頑固分子」網頁，包含前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃等人都被納入。對此，被列為台獨頑固分子的民進黨立委王定宇直言，這是中國老掉牙的手法，台灣擁有國家主權，硬要把台灣混淆成中國的一部份，不僅違背事實，且昧著良心，「國台辦想幹麻就由它去吧」。
記者陳佩君／台北報導
中國國台辦在官方網站新增「依法懲治台獨頑固分子」的網頁，包含副總統蕭美琴、蘇貞昌、游錫堃、國安會祕書長吳釗燮等台灣政治人物都名列其中。
民進黨下午召開中常會，同樣被列為台獨頑固分子的王定宇在會前受訪諷刺，很高興國台辦終於進到數位化的時代，把這些網路的管制、監控拿掉，讓大家自由看會更好。他說，網頁設計的「台獨頑固份子」會飄來飄去，盤旋在網頁上面，點進去就看到他的名字。
王定宇指出，中華民國台灣不隸屬於中華人民共和國，作為一個國家主權、中華民國的國會議員，當然要堅守主權，若台灣的國民主權被國台辦認為是台獨，那全台灣應該都是處罰對象。
王定宇認為，這是中國老掉牙的手法，有人說這是光榮的印記，但這是一件自然的事情，台灣人民擁有國家主權，且民主體制、憲法與中華人民共和國不一樣，硬要把台灣混淆成中國的一部份，不僅違背事實，而且昧著良心，「國台辦想幹麻就由它去吧」。