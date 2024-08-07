台股大震盪！專家喊「沒有看空的理由」　ETF布局有新法

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國泰投信ETF研究團隊認為，去年多檔高股息ETF跑贏大盤，引發今年年初的高股息搶購熱潮，但今年上半年以來台股漲多，以市值型ETF表現較為亮麗，即使目前處在台股急跌震盪的環境中，長線來看卻是進場的不錯時機，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」，股市方面，可透過高股息ETF搭配市值成長型ETF，打造攻守兼備的投資組合，並搭配部分債券ETF，作為投組的安全氣囊。
像是「防禦」部位的高股息ETF可配置國泰永續高股息00878，有股息作為下檔保護；搭配「科技市值型ETF」代表國泰台灣5G+（00881），成分股囊括AI、Apple供應鏈，堪稱「台灣科技國家隊」，近期雖有較大的拉回，但在長線趨勢不變下，台、美股未來表現仍將重回基本面連動，現在反而是撿便宜的時機。
台灣科技國家隊從上游IC設計、中游的IC跟晶圓製造、檢測設備等，到下游封裝測試、模組跟通路等，擁有全球最完整的半導體產業聚落及分工，是將來人工智能商機的主要受惠者，00881成分股中有高達八成以上是AI及Apple關鍵供應鏈，是少數有雙A順風車，價位還在2字頭的科技市值型ETF。剛好00878和00881兩檔都是8月要除息的ETF，可留意國泰投信官網公告，最後買進日皆為8月15日。
而美國經濟數據放緩，市場預期下個月可能就會開始降息，且債券ETF價格已開始反應，張雍川表示，債券ETF替投資人打包上百檔優質債券，會比購買單一公司債風險更為分散。選擇債券時，除了要看殖利率，也應留意流動性、違約率和溢價情形。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。