台塑四寶7月營收報喜　台化說2小故事「賺正正當當的錢」

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南亞7月營收225.3億元，月成長3.3%、年增4.7%。針對第3季展望，南亞指出目前庫存持續去化，加上科技創新應用的終端設備推陳出新，可望刺激新訂單成長，同時也提出地緣政治風險升溫，恐造成負面影響，估8月營收較7月增加，第3季較第2季增加。
台塑化7月營收602.36億元，月增6.8%、年增12.7%。台塑化指出，中東地緣政治風險持續提高，加上美國原油庫存水位比去年同期低2%，且8月下旬為墨西哥灣颶風高峰期，皆提供油價下檔支撐。
台化7月營收300.18億元，月減4.1%、年增12.2%。台化說明，主要是受到ARO-2廠定檢及SM-3廠設備檢修，影響OX、SM及萃餘油產銷量減少，合計影響7.2億元。8月份PTA-6將於月中復車，不過營業改善有限預估營收與7月相當。
特別一提，台化指出，今年7月份一共生產了887萬度綠電，相當於各廠區總用電量的4.9%，其中78%來自水力發電，台化2002年就有水力發電，目前有4座電廠運轉中，且台積電也是用戶，第5座今年第4季將在沙鹿投產，另外22%的綠電來自太陽能，台化全部自用，沒有一度電賺台電的價差。而且7月份台化共回收了41萬噸雨水，佔總用水量的17.1%，全部不需再處理直接用在製程。台化說明公司努力保護環境，賺正正當當的錢。